Життя в окупації. Мешканці Криму звинуватили москвичів у спалаху коронавірусу

Окупований Крим буквально «розплачується власним здоров'ям» за курортний сезон, який йому влаштували росіяни

У Криму за минулу добу 28 грудня виявили 332 нових випадки захворювання на Covid-19. Днем раніше, 27 грудня, їх було всього 80. Такою принаймні є офіційна статистика, яку надають російські ЗМІ зі слів окупаційної влади півострова.

Як повідомляє преса росіян, жителі окупованого Криму незадоволені сформованою на півострові ситуацією зі спалахом коронавірусу і називають винними в поширенні інфекції туристів з Москви. Як розповіла одна з місцевих мешканок у власному блозі на платформі «Яндекс. Дзен», населення Криму вважає, що саме мандрівникам з російської столиці «не терпілося звалити у відпустку зі свого зараженого міста».

«Коли почалося відстеження переміщення хворих, саме з Москви були практично всі завезення Covid-19. Москва - мегаполіс, це природно, що там найбільше зарази. Але ось те, що вони всі поїхали до нас - ось біда», - зазначила авторка поста.

Жителька окупованого півострова підкреслила, що, ймовірно, якби Крим не відкрили для в'їзду росіян з усіх регіонів РФ, спалаху коронавірусу не відбулося б. Таким чином, окупований Крим буквально «розплачується власним здоров'ям» за курортний сезон, який йому влаштували росіяни.

До того ж, відзначила кримчанка, є думка, що саме з окупованого Криму і Краснодарського краю РФ «вірус поїхав по всій Росії». «Ну, яка потреба була їхати на відпочинок саме цього літа? Сиділи б по домівках і відпочивали на своїх дачах», - жаліється жінка, додавши, що саме такі думки в даний час і панують серед місцевого населення.

Російські ЗМІ також повідомляли, що 29 листопада житель Самарської області РФ заразився коронавірусом і помер під час весільної подорожі в окупованому Криму. А пенсіонер із Сизрані відправився на море разом з дружиною, щоб відзначити там «золоте» весілля, 50-річчя сімейного життя. Однак на курорті літня пара підхопила інфекцію: чоловік помер, а його дружина проходить лікування в лікарні.