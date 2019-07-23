Перше інтерв’ю весільного фотографа, який переміг на виборах у Верховну Раду

Сергій Штепа випередив свого титулованого опонента В’ячеслава Богуслава на 11%

Позачергові вибори до парламенту, які пройшли 21 липня, багаті на сенсації. До Верховної Ради не потрапили такі «мастодонти» мажоритарки, як колишній спікер Володимир Литвин, одіозні Леонід Клімов, Михайло Добкін, Сергій Ківалов, Сергій Пашинський, Олександр Третьяков та багато інших. Одна із таких сенсацій народилась у Запоріжжі.

В окрузі №77 перемогу несподівано здобув маловідомий до останнього часу навіть у рідному місті 29 річний весільний фотограф Сергій Штепа. Секрет його феноменального успіху простий – молодий чоловік балотувався від популярної зараз «Слуги народу».

Можливо, резонанс від результату Штепи був би набагато меншим, якби не ім’я політика і бізнесмена, якого розгромив цей кандидат. Мова про В’ячеслава Богуслаєва, керівника «Мотор Січі», колишнього «регіонала» і нардепа попередніх чотирьох скликань. Його авторитет десятки років був беззаперечним і у місті, а тим паче на цьому окрузі. Саме тому висування невідомого фотографа партією Зеленського розцінювалось, як відверте «зливання» округу впливовому та авторитетному Богуслаєву. Але сталось не так, як гадалось…

В інтерв’ю «Главкому» Сергій Штепа розповів, як йому вдалося перемогти досвідченого опонента, чому керівник партії «Слуга народу» Дмитро Разумков напередодні виборів піарив конкурента Богуслаєва, а не свого висуванця, а президент Зеленський за три дні до виборів у Запоріжжі вислуховував про проблеми міста від волонтерів, а не від кандидата своєї партії. Сьогодні Сергій Штепа каже про необхідність зниження напруження у суспільстві, що поважає своїх опонентів, у який виграв вибори на окрузі. А ще за тиждень до дня голосування на своїй сторінці у Facebook він писав про брудні технології, які проти нього застосував штаб опонента. У новообраного депутата гарна українська мова, хоча опоненти всіляко намагаються применшити його чесноти. «В кулуарах мене намагаються представити як обмежену особистість, яка здатна тільки натискати на кнопку фотоапарата», - писав Сергій у Facebook.

«Я планую працювати в комітеті транспорту або в комітеті культури»

Сергію, для чого ви пішли в депутати, як потрапили до «Слуги народу» і хто запропонував балотуватися?

Мені ніхто не пропонував йти до парламенту, я сам подав заявку, коли партія «Слуга народу» оголосила набір кандидатів у мажоритарних округах. Я надіслав анкету, резюме, свої готові законопроекти. Багато людей пишуть, що кухарка може управляти країною, але це не так. Кожна людина, яка хотіла потрапити до партії або представляти її як мажоритарник, мала відправити готові законопроекти. Мої пропозиції розглянули, після чого запросили стати кандидатом від партії. Тобто до партії не могли потрапити непрофесіонали. Можливо, туди потрапляли не тільки фахівці з права, але точно потрапили люди, які можуть писати законопроекти і можуть виконувати роботу в парламенті.

Ви закінчили Запорізький Національний університет за спеціальністю видавнича справа та редагування. Які закони дозволяє писати ваш фах?

Я планую працювати в комітеті транспорту або в комітеті культури. Мої законопроекти були пов’язані з розмитненням автомобілів, а також з відповідальністю органів влади за технічний стан доріг. Це дуже близька для мене тема, бо я сам водій. Кожного дня багато їжджу і бачу ті проблеми, з якими стикаються звичайні люди.

«Можливо, я продовжу фотографувати навіть після того, як стану депутатом»

У ЗМІ спливла інформація про те, що ви за годину роботи весільним фотографом заробляєте 1300 грн. Не боїтесь, що чесний депутат може заробляти менше, ніж ви. Навіщо вам за більшу відповідальність менше грошей?

Ми йдемо в парламент не для того, щоби заробляти гроші, а для того, щоби дійсно зробити щось для країни, хоч може це і звучить якось пафосно. У мене було безліч можливостей поїхати в Європу або ще кудись далі і заробляти там значно більше, ніж тут. Мене навіть запрошували. Але я хочу жити в Україні і тому йду на це, іду в парламент.

Окрім того, люди думають, що фотограф прийшов, за годину все відзняв і отримав свої гроші. Але те, що фотограф знімає годину, він обробляє ще п’ять годин. Те, що він знімає день, він потім обробляє ще тиждень, або два. Тобто та зарплатня, яку нам приписують, про яку ви кажете, вона не є реальною, вона значно менша.





Скріншот з сайту про Сергія Штепу

То ж скільки коштує ваш робочий день, коли ви фотографуєте?

Те, що пишуть як за годину, це ціна дня роботи. Тут треба ще зазначити, що я останній рік не займався фотографією як роботою, це було лише моїм хобі. Можливо, я продовжу фотографувати навіть після того, як стану депутатом. Але це вже буде просто для себе, у свій вільний час. Це моє хобі. Я також граю в шахи і продовжуватиму грати у вільний час.

Святослав Вакарчук, наприклад, каже, що не полишить займатися музикою, виступати з концертами після того, як стане депутатом. У вас є сторінка спеціальна в інтернеті, де можна замовляти ваші послуги. От якщо зателефонують клієнти і попросять про зйомку, що ви тепер відповісте?

Ні, ні, ні… Ви не правильно зрозуміли. Якщо мені хтось подзвонить із замовленням, я відмовлюсь. Але мені ніщо не забороняє, щоби я взяв камеру і пішов фотографувати якийсь гарний пейзаж. А щодо замовлень, то ні – це буде вже комерційна діяльність, вона суперечитиме закону про народного депутата.

18 липня за три дні до дня голосування президент Володимир Зеленський перебував у Запоріжжі, де поспілкувався з громадськими активістами. Вони назвали головними проблемами міста ломбарди, гральні автомати, лотереї, «пивнухи», кіоски з наркотиками, амброзію. Це повний перелік?

Перш за все, Володимир Зеленський їздив на «ДніпроГЕС» і на нові мости, які ми не можемо побудувати вже десь 15 років. Це найголовніша проблема міста. По-перше, люди які живуть у віддалених спальних районах Запоріжжя, не можуть потрапити легко до центру. Для цього їм необхідно простояти у пробках по 2-3 години кожного дня і це лише в один бік. Це дуже багато часу навіть для Києва. А для Запоріжжя, яке є значно меншим містом, це просто величезний час. Мости перебувають в аварійному стані. Ще 5-10 років і невідомо, чи можна буде взагалі користуватися ними. Тому якщо ми не збудуємо нові мости, може вийти так, що Запоріжжя буде розділене навпіл. Це дуже серйозна проблема. ДніпроГЕС також потребує дуже серйозного ремонту, а цим ніхто не займався. Проблема пов’язана з тим, що дорожнє полотно на ДніпроГЕС не на балансі міста. Воно, якщо не помиляюся, на балансі ПрАТ «Укргідроенерго». У нас на місцевому рівні були сперечки про те, чи може місто вести ремонтні роботи дорожнього покриття за свій кошт.

Тобто у нас є значно важливіші проблеми, ніж ломбарди. Я взагалі вважаю, що ломбарди - це проблема не тільки Запоріжжя, це соціальна проблема всієї країни і це проблема низького рівня життя. Ломбарди і «наливайки» з’являються там, де дуже низький рівень життя.

З вами президент зустрічався під час цієї поїздки?

Під час поїздки у нас з ним була дуже коротка бесіда, тому я не можу сказати, що ми детально обговорили всі питання. Я думаю, що ми з ним детальніше спілкуватимемося по цих питаннях пізніше.

Тобто виходить, що за три дні до виборів у президента, який приїхав у ваше місто, не знайшлось часу поговорити з кандидатом від своєї партії, а от про ломбарди з активістами він встиг побесідувати. Чому так?

Не зовсім так. Він же поїхав особисто подивитися наші мости та наш ДніпроГЕС. Тобто ті питання, які були передбачені його програмою, він побачив на власні очі та обговорив безпосередньо з жителями міста.

Але ви – член команди глави держави. На момент приїзду Зеленського ви вели боротьбу у своєму окрузі як кандидат в депутати від «Слуги народу». Було б логічно, щоб президента з перших вуст, саме від вас дізнатися про найбільші проблеми?

На той момент ми були лише кандидатами. Окрім того, якщо б це було спілкування якесь публічне з ним, то це було б прямою агітацією, що теж суперечить закону. Тому Володимир Зеленський, як людина, яка береже наш закон, не спілкувався з нами, кандидатами від «Слуги народу» публічно.

Сергій Штепа

«У мене незаплямована репутація. Мабуть, саме тому люди мене підтримали»

Перед візитом президента до Запоріжжя місто відвідав лідер «Слуги народу» Дмитро Разумков. Він завітав на «Мотор Січ», зустрічався з В’ячеславом Богуслаєвим. Як ви ставитесь до того, що лідер вашої партії демонстрував підтримку, фактично піарив, не вас, а вашого головного конкуренто на цих виборах?

Я не погоджусь з вами, що він піарив мого конкурента перед виборами. По-перше, він їздив з робочим візитом на завод «Мотор Січ». Фактично це була агітація «Слуги народу» серед робітників заводу.

Тобто це було зроблено не для того, щоб піарити мого опонента, а для того, щоби піарити нашу політичну партію.

В цьому сенсі я вважаю, що це було абсолютно нормально. Як ви бачите з результатів виборів, це не завадило мені перемогти. По-друге, я вважаю що зараз суспільство дуже розпалене, і нам треба робити все, щоби цей градус конфронтації знизити. Слід поважати один одного, до свого опонента я також ставлюся з повагою.

Я взагалі не бачу нічого такого в тому, що Разумков їздив до нього на завод. На «Мотор Січі» працює десь близько 22 тис. працівників, зустріч з такою великою кількістю людей дуже важлива.

Окрім того, у нас в Запоріжжі майже немає інших таких підприємств, куди б Разумков міг би приїхати з візитом. Бо є багато підприємств, які, скажімо так, дуже сильно пов’язані з кандидатами, які представляли інші політичні сили на цих виборах. І тому нашого лідера там просто не прийняли б. Мабуть «Мотор Січ» була єдиним великим заводом, куди міг потрапити наш лідер, щоб провести там зустріч з людьми.

На яких заводах вашого лідера не хотіли приймати, а він хотів би туди потрапити?

Є заводи, представники яких робили все можливе, щоби наші люди з інших округів не виграли.

Отже, за рахунок чого вам вдалося перемогти Богуслаєва?

У суспільства був запит на оновлення влади. Я є абсолютно новою персоною, ніколи не був у політиці. У мене незаплямована репутація, я не мав жодного зв’язку з корупційними схемами та старою системою влади. Мабуть, саме тому люди мене підтримали.

«Богуслаєв не дзвонив і не вітав»

Невже за чотири попередніх скликання, коли пан Богуслаєв був у парламенті, у людей жодного разу не виникло потреби оновити владу. Чому саме зараз?

Зараз по всій країні є тренд на оновлення, який набрав значно більше сили, ніж раніше. Потрібно зазначити, як я і казав вище, з повагою ставлюся до свого опонента, до всіх своїх опонентів і я не кажу, що вони погані, чи чимось гірші за мене.

Наскільки бренд «Слуга народу» вам допоміг стати депутатом?

Більше людей приходило на зустрічі через те, що я запрошую їх на ці зустрічі як кандидат в депутати від партії «Слуга народу». Звичайно, бренд додав трохи впізнаваності. Думаю, 50% - це я і 50 – це бренд. Без бренду, звісно, я б не виграв. Але і той факт, що якщо поставити будь-кого під цим брендом і ця людина виграє, це також неправда. Важливе поєднання професійної людини і бренду.

За даними ЦВК, в окрузі №77 оброблені всі 100% протоколів. Пан Богуслаєв з перемогою вас вже привітав, подзвонив?

Ні, не дзвонив.

А хто привітав?

Мене привітали всі друзі, знайомі – дуже велика кількість людей. Привітали також волонтери, які нам допомагали під час кампанії. Привітали мої колеги з політичної партії «Слуга народу», як із Запоріжжя, так і з деяких інших міст, з ким ми спілкувалися. Наприклад, Роман Соха, Євгеній Шевченко, Дмитро Любота та інші.

А ви взагалі знайомі з майбутніми колегами з Верховної Ради з вашої фракції «Слуга народу»?

Я знайомий з великою кількістю людей. У нас був навчальний семінар, ми всі зустрічалися в Києві: обговорювали проблеми наших округів, проблеми, які є у наших містах. Звісно, ми не могли поспілкуватися всі з усіма, але людей 20 я знаю особисто і це окрім представників Запорізької області, з якими я і раніше неодноразово зустрічався.

В Києві у нас було закрите навчання, яке організовувала сама партія спеціально для мажоритарників. Це було у другій половині червня. Нам давали поради, як вести кампанію.

Хто були лекторами, тренерами?

Там був тренер мотиваційного росту Микола Латанський. Були представники партій, які вже мають певний досвід управління державою, були запрошені політтехнологи.

Когось назвати можете?

Серед них не було людей, які тісно співпрацювали б зі старою владою, тому навряд чи їх прізвища будуть вам відомі.

Скільки зустрічей з виборцями ви провели на окрузі?

Десь близько ста зустрічей.

Які проблеми найбільше хвилюють вашого виборця?

Мене найбільше вразило те, що більшість людей турбувало не те, що відбувається в Україні не рівні держави, а проблеми побутового рівня. Дуже багато було скарг щодо керуючих компаній, щодо місцевої влади, яка не виконує свої функції. Дуже багато проблем пов’язані з дорогами, тротуарами, подвір’ями, з внутрішніми комунікаціями. Наприклад, труби течуть тощо.

Хіба народний депутат має вирішувати проблему іржавої труби?

Я ж не казав їм, що я буду займатися проблемами внутрішніх комунікацій будинку. Я не казав, що я прийду засиплю цю яму розриту чи ще щось подібне. Навпаки, я всім виборцям розповідав, що певні проблеми не входять до компетенції народного депутата. Я також людям казав, до кого вони мають звернутися, щоб ця конкретна проблема була вирішена. Тобто давав поради. Ті ж питання, які я можу вирішити, я намагався вирішити ще до перемоги.





Сергій Штепа

Що саме ви могли вирішити без статусу нардепа?

Були питання, які я вже намагався вирішити, але оскільки не маю повноважень, то цього не вдалося зробити. До мене зверталися мешканці будинку з приватного сектору. Років 15 в одному і тому ж місці відбувається розрив труби холодної води, двічі на рік. Люди зверталися до різних інстанцій. Ремонтники приїжджали, щось ремонтували, зварювали, але проблему глобально не вирішували, оскільки трубу не міняли. Я у своїх зверненнях дійшов до дирекцій цих структур. Спитав, чи планують вони заміну труб. Вони сказали мені писати офіційний запит і на всі прохання відповісти мені в усній формі відмовляли. Бо відповідь на запит – це 30 днів. Висновок полягає в тому, що люди, які сидять на місцях, не бажають щось робити для людей і виконувати свої функції. Для нас дуже важливо, щоби на місцевих виборах пройшли правильні люди, які би працювали, щось робили для звичайних людей… Я людям пояснював, що потрібно правильно проголосувати на місцевих виборах. Говорив їм, що я сам зможу, а що не зможу зробити, аби вони на мене покладали те, чим я просто не буду займатися.

Як новообраний депутат-мажоритарник чи підтримуєте ви рішення парламенту, який завершує свою каденцію, скасувати мажоритарні вибори?

Так, підтримую. Бо не можна робити так, щоби політик 10 років засіював гречкою, і постійно вигравав у тих людей, які дійсно щось бажають зробити, але просто не мають великих грошей.

Який найперший закон має ухвалити Верховна рада нового скликання?

Скасування депутатської недоторканості.

Чи є вже інформація, коли і де збереться ваша майбутня фракція вперше разом?

У серпні. Коли саме поки сказати не можу.

Михайло Глуховський, «Главком»