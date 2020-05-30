Кому Разумков позичив 26 млн грн? Спікер оприлюднив декларацію з одним невідомим



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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час інтерв'ю з журналістами Фото: Главком

У готівці голова Верховної Ради зберігає 340 тис. грн і $75 тис.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оприлюднив електронну декларацію за 2019 рік .

Про це повідомляє «Главком».

Згідно з офіційними даними, у власності спікера знаходиться домоволодіння площею 492,2 кв. м і земельна ділянка площею 0,1 га у селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області; нежитлове приміщення площею 74,9 кв. м, квартира площею 78,5 кв. м у Києві; квартира площею 232,4 кв. м і земельна ділянка площею 0,05 га у селі Здорівка Васильківського району Київської область.

Також йому належить половина квартири загальною площею 165,55 кв. м у Києві.

Дружина політика Юлія Чайка володіє двома столичними квартирами площами 44,5 кв. м і 53,2 кв. м, житловим будинком на 489 «квадратів» і земельною ділянкою площею 0,09 га у Миколаєві. У цьому місті вона ділить спільну власність на квартиру площею 73,2 кв. м.

Ще вона орендує земельну ділянку площею 0,13 га у Миколаєві і чотири приміщення загальною площею 253,8 кв. у Чигирині, Сагунівці і Мошни Черкаської області.

Сім’я Голови Верховної Ради володіє чотирма автівками: Toyota Land Cruiser 200, 2013 року випуску, Toyota Camry, 2012 року випуску (записані на Дмитра Разумкова), Tesla Model S, 2017 року випуску, BMW X5, 2016 року випуску (належать Юлії Чайці).

Також дружина політика має корпоративні права у трьох компаніях «Інтерінвест XXI століття», «Бізнесінвестбуд», «Українська політконсалтингова група», а в чотирьох – є кінцевим бенефіціаром (крім вищеперелічених, у власності знаходиться ще фірма «Інтерінвест XXI століття і компанія»).

У 2019 році глава парламенту заробив 914,2 тис. грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю, 266,5 тис. грн зарплати (у Верховній Раді і в приватній компанії), 51,4 тис. грн доходу від відчуження цінних паперів та корпоративних прав,, 27,8 тис. грн доходу від продажу електричної енергії, яка вироблена з альтернативних джерел енергії за «зеленим» тарифом, 22,3 тис. грн додаткове матеріальне благо з оплати витрат на участь у навчанні.

Також він вказав отримання 10,3 тис. грн державної та соціальної матеріальної допомоги, 1 тис. грн процентів і 600 грн доходу від надання майна в оренду.

За минулий рік Юлія Чайка одержала 3,85 млн грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю, 744,8 тис. грн доходу від відчуження рухомого майна, 550 грн доходу від надання майна в оренду, 550 грн процентів і 171 грн додаткового блага.

Також вона зазначила в декларації, що Дмитро Разумков зробив їй подарунок у негрошовій формі вартістю 80,5 тис. грн.

На рахунках у банках спікер парламенту зберігає 90,3 тис. грн, 1,3 тис. євро, $694, готівкою - 340 тис. грн і $75 тис.

Окремо в декларації Разумков вказав, що позичив 26,7 млн грн громадянину Олегу Галушці, персону якого поки не вдалося ідентифікувати.

Юлія Чайка у банках тримає 43,5 тис. грн, готівкою – 570 тис. грн і $90 тис.