Коли церква стане автокефальною, московського духу в Україні не буде - Філарет



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«Я бажаю, щоб ми, українці, насамперед об'єдналися, бо в єдності наша сила, і причиною всіх бід, які український народ перетерпів за тисячолітню історію, є наша роз'єднаність», - вважає владика Філарет

Владика висловив переконання, що єдина українська церква буде в Україні і що українську державу не знищить жоден ворог, тим паче російський

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив, що визнання української церкви автокефальною сприятиме зміцненню українства в державі. Про це повідомляє «Укрінформ».

За словами владики, у процесі боротьби за утвердження Української держави велику роль відіграє Українська православна церква Київського патріархату, так само як і інші християнські церкви, що також активно дбають про нашу рідну українську землю. «І ми зараз чекаємо від Вселенського Патріарха Варфоломія визнання Української православної церкви автокефальною, тобто, незалежною від Москви. Ми отримаємо Томос, що приводить буквально у тремтіння Москву, бо якщо українську церкву визнають автокефальною, то це значить, що Москви в Україні не буде, не буде московського духу, а буде панувати українство", - зазначив Філарет.

При цьому він висловив переконання, що єдина українська церква буде в Україні і що українську державу не знищить жоден ворог, тим паче російський.

«Я бажаю, щоб ми, українці, насамперед об'єдналися, бо в єдності наша сила, і причиною всіх бід, які український народ перетерпів за тисячолітню історію, є наша роз'єднаність», - додав Філарет.

Як повідомлялося, у Стамбулі 27-29 листопада відбудеться Синод Вселенського патріархату, під час якого затвердять текст Томосу для Православної церкви в Україні.

Об'єднавчий собор українських православних церков, як повідомила прес-служба Вселенського патріархату, відбудеться в грудні цього року.