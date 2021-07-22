Колишній міліціонер, який розганяв запорізький Майдан, на момент явки до суду перебував у розшуку

Володимира Сербу звинувачують в розгоні Майдану у Запоріжжі у 2014 році

Володимира Сербу звинувачують в розгоні Майдану у Запоріжжі у 2014 році

Станом на 1 липня Серба перебував у розшуку, однак поліція відмовилася його затримувати

Екскерівник управління Міністерства внутрішніх справ у Запорізькій області Володимир Серба, якого звинувачують в організації розгону місцевого Майдану, станом на 2 липня 2021 року перебував у розшуку. Про це йдеться у відповіді Запорізької обласної прокуратури на запит Watchers.

Колишнього керівника запорізької міліції Володимира Сербу звинувачують у насильницькому розгоні запорізького Майдану 26 січня 2014 року, а також у зловживанні владою. За даними аналітичної бази opendata, Серба з 7 липня 2014 року й до сьогодні перебуває у розшуку.

Скріншот з opendata

Не дивлячись на це, 1 липня 2021 року Серба з’явився до суду на слухання у власній справі. Під час того судового засідання суд змінив Сербі запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов’язання. Відповідне рішення ухвалила суддя Юлія Пивоварова. Представниця потерпілих Олена Яркіна тоді писала, що місцева поліція відмовилася затримувати Сербу, оскільки той, нібито, не перебуває в жодній базі розшуку.

Watchers звернувся із запитом до Служби безпеки України, аби з’ясувати коли та з яких причин перестали розшукувати Сербу. Відомство скерувало цей запит до Запорізької обласної прокуратури. Вже там нам повідомили: станом на 2 липня 2021 року Серба перебував у розшуку.

Відповідь Запорізької обласної прокуратури на запит Watchers

Зазначимо, що на момент явки Серби до суду, 1 липня, діяла ухвала про його затримання й привід на засідання.

Як відомо, Серба очолив міліцію Запорізької області у березні 2010 року після перемоги на президентських виборах Віктора Януковича. Раніше він був керівником Єнакіївського міського відділу внутрішніх справ Донецької області, управління внутрішньої безпеки в Донецькій області, служив у департаменті внутрішньої безпеки головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС.

Прокуратура Запорізької області скерувала обвинувальний акт щодо участі Серби у розгоні майданівців до Орджонікідзевського районного суду ще у 2015 році.

15 січня 2016 року захисниця Серби – Ірина Бєлік – просила повернути документ на доопрацювання прокуратурі. Суд відмовив.

Після початку судового розгляду у 2018 році адвокатка заявила відвід судді Наталі Рибалко. Вона мотивувала відвід тим, що в 2014 році суддя розглядала клопотання щодо обрання запобіжних заходів майданівцям. Суд задовольнив відвід.

В подальшому ще двоє суддів брали самовідводи. Провадження надійшло на розгляд судді Вадиму Ходьку. Втім, у липні 2019 року в нього завершився термін відрядження, тож замість Ходька за розгляд справи взялася суддя Вікторія Калюжна. Але і вона взяла самовідвід, адже ухвалювала рішення у даній справі під час досудового слідства.

Відтак глава Орджонікідзевського районного суду скерував до апеляційної інстанції подання щодо зміни підсудності справи. Причиною стало те, що в установі не залишилось суддів, які б могли розглядати справу Серби.

Таким чином Апеляційний суд визначив підсудність даної справи за Жовтневим райсудом Запоріжжя. Куди, як зазначалося вище, Серба і прийшов 1 липня.

Нагадаємо, 26 січня 2014 року на площі перед адміністративною будівлею у Запоріжжі відбувся мітинг за участі понад трьох тисяч людей, які вимагали люстрації центральної та місцевої влади. Після повідомлення очільника області про те, що свій пост він не покине і з «Партії регіонів» не вийде, учасники акції протесту спробували проникнути в будівлю.

Ввечері того ж дня тітушки та правоохоронці, застосовуючи силу, «зачистили» місцевий Майдан. Під час розгону силовики затримали близько 50 учасників протесту, більш ніж сотня людей зазнали травм. Про це писало «Радіо Свобода».

Міліція відтіснила учасників Майдану від будівлі облдержадміністрації. В результаті сутичок перед адміністрацією трьох людей госпіталізували з осколковими пораненнями. Згодом силовики відкрили провадження за фактом спроби захоплення адмінбудівлі.