Євромайдан та водна блокада Криму: Росія вперше поскаржилася в ЄСПЛ на Україну

Раніше Росія ігнорувала рішення ЄСПЛ, у яких РФ визнавали відповідальною стороною

У генпрокуратурі РФ стверджують, що подана Росією на Україну скарга стосується цілого ряду «порушень»

Росія вперше звернулася до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) з міждержавною скаргою на іншу країну – Україну.

Як пише Інтерфакс, подана Росією на Україну скарга стосується цілого ряду «порушень», в тому числі – «загибелі мирного населення, придушення свободи слова і водної блокади» окупованого Криму.

«Скарга стосується таких основних груп порушень: відповідальність влади України за загибель мирного населення, незаконне позбавлення волі і жорстоке поводження з людьми, які, в тому числі, мали місце на площі Незалежності в Києві (Майдані) і в Будинку профспілок в Одесі в 2014 році, а також на Донбасі в ході проведення так званої антитерористичної операції, практика придушення свободи слова і переслідування інакомислячих шляхом заборони роботи засобів масової інформації, інтернет-платформ, переслідування журналістів (російських, українських та інших держав), політиків і пересічних громадян, блокування Північно-Кримського каналу як основного джерела прісної води для жителів Кримського півострова», – повідомило російське ЗМІ в генпрокуратурі РФ.

Крім того, в скарзі вказується «політика дискримінації російськомовного населення, витіснення використання російської мови з громадської галузі».

Також в скарзі йдеться про напади на дипломатичні, консульські та інші представництва РФ в країні.

«Скарга Російської Федерації містить докладний опис процесу неконституційної зміни влади в Україні і просування в українські державні органи націоналістичних сил, що стало основною причиною наступних масових порушень Конвенції (про права людини - ред.) і Протоколів до неї», – заявили в генпрокуратурі РФ.

Варто нагадати, що раніше Росія ігнорувала рішення ЄСПЛ, у яких РФ визнавали відповідальною стороною

Раніше ЄСПЛ визначив дату слухань у справі України та Нідерландів проти РФ.

Також ЄСПЛ виніс чергове рішення проти Росії через дії миротворців у Придністров’ї.

Інші міждержавні скарги, подані Україною проти РФ, які перебувають на розгляді суду: Україна та Нідерланди проти РФ, скарги №№8019/16, 43800/14 та 28525/20, що подані відповідно 1 березня 2014 року, 13 червня 2014 року та 10 липня 2020 року і стосуються подій на сході України, включно з аварією рейсу MH17.

Також розглядають скаргу України проти РФ стосовно Криму (скарги № 20958/14 та 38334/18, подані 13 березня 2014 року і 10 серпня 2018 року), яку Велика палата визнала частково прийнятною 14 січня 2021 року.

Крім того, на розгляді перебуває скарга Україна проти РФ №55855/18, яку було подано 29 листопада 2018 року і яка стосується морського інциденту в Керченській протоці в 2018 році, що призвів до захоплення трьох українських військово-морських суден та їхніх екіпажів.

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