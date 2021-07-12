Знесли за годину. Камінь «дружби українців і росіян» під Харковом повалили невідомі патріоти (фото)

Пам’ятний знак, який встановили депутати ОПЗЖ, розбили через годину після сповіщення про його відновлення

У селі Руська Лозова Харківської області депутати від проросійської політсили «Опозиційна платформа – За життя» відновили «пам’ятний знак дружби українського і російського народів» і розповіли про це у соцмережах. Проте його знову було розбито через годину після сповіщення про відновлення.

Про це повідомив у фейсбуці журналіст Олександр Рудоманов.

«Минулого разу табличку знесли за день», – зазначив він.

Так пам'ятний знак «дружби українського і російського народів» виглядав за годину до знесення

«Година! Рівно стільки минуло від повідомлення про відновлення до демонтажу пам’ятника «дружбі українського і російського народу» під Харковом. Оперативно. Харківська патріотична громада побила рекорд», – написав у фейсбуці голова ГО «Світанок» Вадим Поздняков.

Відомо, що 24 березня голова фракції ОПЗЖ у Харківській міській раді Андрій Лесик повідомив про відновлення «пам’ятного знаку дружби українського і російського народів», який з його слів «було встановлено як пам’ять про Переяславську Раду 1654 року, але зруйновано вандалами».

В обласному представництві Українського інституту національної пам’яті такі дії ОПЗЖ під час російсько-української війни назвали ляпасом для українського суспільства.

Тоді керівник громадської організації «Світанок» Вадим Поздняков зазначив, що цей «пам’ятник» зруйнували у 2017 році, і закликав Службу безпеки України відреагувати на такі дії представників ОПЗЖ.

Як писав «Главком», 12 липня на восьмому році війни депутати ОПЗЖ поновили знак «дружби українського і російського народів».

До слова, 8 липня 2021 року Київська міська рада підтримала демонтаж пам’ятного знаку на честь дружби міст Києва та Москви, встановленого 2001 року у сквері на вулиці Маршала Якубовського.

Додамо, що місяць тому Служба безпеки України зареєструвала кримінальну справу проти депутата та глави Харківської міської організації ОПЗЖ Андрія Лесика. Кілька тижнів тому в ефірі «4 каналу» депутат Харківської міської ради Андрій Лесик назвав Революцію гідності «вооруженным захватом власти и переворотом», що прямо суперечить, зокрема, й постанові Верховної Ради України № 1240-ІХ, від 17.02.2021 року, де чітко вказано, що Революція Гідності є одним із ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи.

Також Лесик говорив про те, що скоро «Украину разменяют», «закроют», «мы стоим на пороге большого шухера» тощо.

Зазначимо, раніше Лесик відмовився виступати українською та назвав Майдан «збройним переворотом» (відео).