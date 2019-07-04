Колишній міністр фінансів Британії може очолити МВФ



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Ексміністр фінансів Великої Британії Джордж Осборн

Кандидат вважає, що має хороші шанси заручитися підтримкою Європи, США та Китаю

Колишній міністр фінансів Великої Британії Джордж Осборн хотів би зайняти пост директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду (МВФ). Посаду голови Фонду стала вакантною після тимчасової відставки Крістін Лагард, яка представила свою кандидатуру на пост глави Європейського центрального банку (ЄЦБ).

У розмовах з друзями Осборн каже, що має хороші шанси заручитися підтримкою Європи, США та Китаю, пише газета Financial Times з посиланням на джерела.

Повідомляється, що Осборн, який наразі є редактором лондонської газети Evening Standard, нещодавно підтримав претендента на пост прем'єр-міністра Великої Британії. Відповідно, стверджують джерела, тепер Осборн очікує, що британський уряд підтримає висунення його кандидатури на пост глави МВФ.

Відомо, що за 75 років існування фонду його завжди очолювали представники Європи, однак британців на цій посаді поки не було. Представники уряду Великої Британії вже дали зрозуміти, що Британія в грі, і Brexit не послабив її міжнародних амбіцій.

Сам Осборн у розмовах з друзями каже, що посада керівника МВФ - це захоплююча робота в «складний для міжнародних фінансових інститутів час», і нинішній клімат вимагає на чолі фонду "вправного політичного комунікатора, але не технократа".

Нагадаємо, 3 липня директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард тимчасово склала із себе свої повноваження у зв'язку з тим, що представила свою кандидатуру на пост глави Європейського центрального банку.

Посаду глави МВФ Лагард обійняла у 2011 році, після того як попередній керівник організації Домінік Стросс-Кан пішов у відставку на тлі сексуального скандалу.