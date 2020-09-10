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    Колишній міністр просить про фінансову допомогу

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    &laquo;Свободівець&raquo; Ігор Швайка потребує допомоги - Колишній міністр просить про фінансову допомогу
    «Свободівець» Ігор Швайка потребує допомоги

    У колишнього міністра захворіла мама

    Колишній міністр аграрної політики та продовольства України в уряді Арсенія Яценюка, «свободівець» Ігор Швайка зізнався, що його родина потребує допомоги.

    Про це колишній урядовець написав у соцмережах, де повідомив, що його мама перенесла складну операцію і тепер сім’я опинилась в скрутному становищі через нестачу фінансів.

    «Моїй родині потрібна допомога. Мамі зробили вже другу складну операцію. Всім буду вдячний!», - написав він та розмістив у коментарі номер своєї банківської карти.

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    Цього року Швайку було висунуто кандидатом у народні депутати України в окрузі № 179 на проміжних виборах до Верховної Ради.

    44-річний Ігор Швайка народився в селі Троїцьке Целінного району, Республіка Калмикія, Російська Федерація. Є директором ТОВ Медіа-центр «Голос Свободи», членом політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода», проживає в місті Люботин Харківської області.

    У жовтні 2010 р Швайка висувався на пост міського голови Харкова, але отримав на свою підтримку 0,84% голосів.

    Зазначимо, що Ігор Швайка був міністром аграрної політики та продовольства України  з 27 лютого по 2 грудня 2014 року за часів прем’єрства Яценюка.

    До цього призначення він був нардепом від «Свободи», досвіду роботи в АПК не мав. У квітні 2014 року аграрії висловили міністру недовіру.

    У 2015 році Швайку запідозрили в отриманні хабара у вигляді мотоцикла Harley-Davidson.

    У квітні 2016 року Швайці та його однопартійцям Юрію Сиротюку та Едуарду Леонову вручили повідомлення про підозру в організації масових заворушень 4 вересня 2015 року у зв'язку з подіями біля Верховної Ради 31 серпня. Тоді під будівлею парламенту почалися сутички мітингувальників, які виступають проти голосування за цей законопроєкт, з правоохоронцями. В результаті зіткнень і кинутої в правоохоронців гранати загинули четверо нацгвардійців, постраждали понад 130 правоохоронців.

    Заазначимо, що Апеляційний суд Києва змінив члену ВО «Свобода» Ігорю Швайці, підозрюваному в організації та участі в заворушеннях біля Верховної Ради 31 серпня, запобіжний захід з особистої поруки на арешт з правом внесення 1 мільйон 218 тисяч гривень застави.

    Згодом, після оголошення вироку колишній народний депутат від ВО «Свобода» Олександр Мирний заплатив заставу у зазначеному розмірі.

     


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