Коронавірус косить столичних депутатів: вже третій випадок Covid-19 у Київраді
Михайло Буділов перебуває на самоізоляції
На коронавірус захворів ще один депутат Київської міської ради – член фракції ВО «Свобода» Михайло Буділов.
Про це депутат сам повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«Друзі, прийшли результати тестування на Covid-19. Тест позитивний. Відчуваю себе добре, підвищеної температури немає. Раптом відчув, що не відрізняю смаків і запахів та одразу здав тест», - написав Буділов.
Він запевняє, що намагався регулярно дезінфікувати руки і використовувати індивідуальні засоби захисту.
Депутат перебуває на самоізоляції та буде працювати дистанційно.
Нагадаємо, раніше коронавірус виявили у двох депутатів Київської міської ради. Спочатку коронавірус підтвердився у депутата Київради Олександра Бродського. 25 серпня про свою хворобу повідомив депутат Костянтин Яловий.
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Як повідомлялося, станом на 6 вересня у Києві було підтверджено 15032 випадки захворювання на Covid-19. За минулу добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 240 осіб.