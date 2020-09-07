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    Коронавірус косить столичних депутатів: вже третій випадок Covid-19 у Київраді

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    Михайло Буділов&nbsp;запевняє, що використовував індивідуальні засоби захисту - Коронавірус косить столичних депутатів: вже третій випадок Covid-19 у Київраді
    Михайло Буділов запевняє, що використовував індивідуальні засоби захисту
    Фото: Михайло Буділов, Facebook

    Михайло Буділов перебуває на самоізоляції

    На коронавірус захворів ще один депутат Київської міської ради – член фракції ВО «Свобода» Михайло Буділов.

    Про це депутат сам повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    «Друзі, прийшли результати тестування на Covid-19. Тест позитивний. Відчуваю себе добре, підвищеної температури немає. Раптом відчув, що не відрізняю смаків і запахів та одразу здав тест», - написав Буділов.

    Він запевняє, що намагався регулярно дезінфікувати руки і використовувати індивідуальні засоби захисту.

    Депутат перебуває на самоізоляції та буде працювати дистанційно.

    Нагадаємо, раніше коронавірус виявили у двох депутатів Київської міської ради. Спочатку коронавірус підтвердився у депутата Київради Олександра Бродського. 25 серпня про свою хворобу повідомив депутат Костянтин Яловий. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      138068
    • Хворіють
      72582
    • Одужали
      62606
    • Померли
      2877

    Як повідомлялося, станом на 6 вересня у Києві було підтверджено 15032 випадки захворювання на Covid-19. За минулу добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 240 осіб. 

    Київ Київрада депутат Свобода коронавірус
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