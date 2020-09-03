Поліція прийшла до офісу «Свободи»: троє силовиків постраждали



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Під офісом ВО «Свобода» у Києві перебувало близько 50 правоохоронців Фото: Олег Тягнибок

У «Свободі» кажуть, що поліція завітала до офісу партії з наміром затримати депутата Київради Володимира Назаренка

У середу ввечері, 2 вересня, поліція прибула для проведення процесуальних дій до київського офісу політичної партії ВО «Свобода». У результаті троє співробітників Нацполіції отримали тілесні ушкодження.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Щоправда, у поліції не повідомили, у якій справі навідались до офісу свободівців.

Зазначається, що госпіталізації постраждалі співробітники Департаменту стратегічних розслідувань не потребували, а отримали медичну допомогу на місці.

«На місці інциденту працювала слідчо-оперативна група. Матеріали зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Шевченківського управління поліції. Після першочергової перевірки буде надана правова кваліфікація події», – резюмували у відділі комунікації.

Натомість за словами голови ВО «Свобода» Олега Тягнибока, поліція завітала до офісу партії з наміром затримати депутата Київради Володимира Назаренка.

Близько опівночі силовики відступили.

Сам Назаренко додав, що під партійним офісом були присутні представники «Правого сектору», Національного Корпусу, ГО «Центурія», Руху опору капітуляції, ВГО «Сокіл» та С14.