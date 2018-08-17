Колишнього комедійного актора висунуть на посаду прем’єр-міністра Словенії
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Для обрання Мар’ян Сарек має отримати 46 із 90 голосів парламентарів
Колишній актор і комедіант Мар’ян Сарек має бути висунутий на посаду прем’єр-міністра Словенії.
Про це повідомляє ресурс EU Observer.
В Словенії 3 червня пройшли парламентські вибори. Проте Словенська демократична партія колишнього прем’єр-міністра Янеша Янси, яка виступає проти масової міграції до країни, не змогла сформувати уряд, незважаючи на те, що отримала 25 мандатів в парламенті.
Кандидатуру Мар’яна Сарека мають підтримати щонайменше 46 із 90 законодавців Словенії.
Раніше повідомлялося, що очільник Словенії Борут Пахор заявив у виступі перед парламентом країни, що не зможе висунути жодну особу на посаду керівника уряду.