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    Колишнього комедійного актора висунуть на посаду прем’єр-міністра Словенії

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    Колишнього комедійного актора висунуть на посаду прем’єр-міністра Словенії

    Для обрання Мар’ян Сарек має отримати 46 із 90 голосів парламентарів

    Колишній актор і комедіант Мар’ян Сарек має бути висунутий на посаду прем’єр-міністра Словенії.

    Про це повідомляє ресурс EU Observer.

    В Словенії 3 червня пройшли парламентські вибори. Проте Словенська демократична партія колишнього прем’єр-міністра Янеша Янси, яка виступає проти масової міграції до країни, не змогла сформувати уряд, незважаючи на те, що отримала 25 мандатів в парламенті.

    Кандидатуру Мар’яна Сарека мають підтримати щонайменше 46 із 90 законодавців Словенії.

    Раніше повідомлялося, що очільник Словенії Борут Пахор заявив у виступі перед парламентом країни, що не зможе висунути жодну особу на посаду керівника уряду.

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