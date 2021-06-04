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    На Житомирщині експоліцейському висунули ще одне звинувачення в катуваннях (фото)

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    Катування потерпілого зафіксувала камера відеонагляду - На Житомирщині експоліцейському висунули ще одне звинувачення в катуваннях (фото)
    Катування потерпілого зафіксувала камера відеонагляду
    Фото: ДБР

    Експоліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років

    Слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань у Хмельницькому, за сприяння Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, повідомили ще одну підозру експоліцейському Коростенського райуправління поліції у Житомирській області, стосовно якого вже розслідуються справи щодо катування громадян.

    Як повідомляє пресслужба ДБР, встановлено, що 14 січня 2021 року поліцейський у відділку побив громадянина, який хотів повідомити про вчинення крадіжки. Він бив потерпілого по голові та у груди, після чого той був змушений написати пояснення, що ніякої крадіжки не сталося.

    Цьому ж правоохоронцю та ще двом цивільним особам у березні 2021 року слідчими ДБР вже було повідомлено про підозру через катування двох юнаків. Подія відбулася поблизу села Маклаївка Малинського району також 14 січня 2021 року.

    Встановлено, що між двома побиттями пройшло всього декілька годин.

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    На Житомирщині експоліцейському висунули ще одне звинувачення в катуваннях (фото)
    На Житомирщині експоліцейському висунули ще одне звинувачення в катуваннях (фото)
    На Житомирщині експоліцейському висунули ще одне звинувачення в катуваннях (фото)
    На Житомирщині експоліцейському висунули ще одне звинувачення в катуваннях (фото)
    На Житомирщині експоліцейському висунули ще одне звинувачення в катуваннях (фото)
    Фото: ДБР

    Наразі фігурант провадження звільнений із лав Національної поліції України. Він підозрюється у катуванні, вчиненому повторно (ч. 2 ст. 127 КК України).

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

    Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – Житомирське управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

    Тим часом у «Справі Майдану» ДБР завершило розслідування щодо трьох ексспівробітників МВС. Внаслідок дій працівників органів внутрішніх справ тоді постраждали 86 мітингувальників.

    Теги: МВС Офіс Генерального прокурора розслідування
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    На Житомирщині експоліцейському висунули ще одне звинувачення в катуваннях (фото)