Проти колишнього першого заступника військового прокурора відкрили справу



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Офіс генерального прокурора доручив здійснення досудового розслідування у вказаному провадженні детективам Національного антикорупційного бюро України

Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо можливого отримання неправомірної вигоди колишнім першим заступником Головного військового прокурора. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«13 лютого 2020 року, на підставі повідомлення у засобах масової інформації, Офісом Генерального прокурора розпочато провадження щодо можливого вчинення колишнім першим заступником Головного військового прокурора злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, тобто одержання службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди у особливо великому розмірі за непритягнення осіб до кримінальної відповідальності», - йдеться у повідомленні.

Офіс генерального прокурора доручив здійснення досудового розслідування у вказаному провадженні детективам Національного антикорупційного бюро України.

Прізвище підозрюваного Офіс генпрокурора не уточнює, але джерело у відомстві зазначає, що йдеться про Володимира Жебрицького.

Нагадаємо, що у 2016 році Апеляційний суд Києва заарештував кошти в розмірі $20 тис., виявлені в кабінеті першого заступника головного військового прокурора Жербицького, як предмет хабара.

Слідство вважає, що гроші призначалися для схиляння Жербицького до вчинення кримінального злочину.

Власник коштів e суді виступив проти задоволення клопотання і заявив про відсутність факту будь-якого правопорушення, а відтак і підстав для арешту майна.

Він заявив, що вилучені кошти належать його батькам і є їх власними заощадженнями, а йому грошові кошти були надані для придбання ліків для матері, яка хворіє на онкологічне захворювання.





Нагадаємо, заступник генерального прокурора України Віктор Чумак заявив, що понад половина прокурорів колишньої ГПУ не пройшли атестацію.

За словами Чумака, прокурорів і слідчих, які вели гучні справи при Порошенкові, могли звільнити в тому разі, якщо вони не пройшли атестації.