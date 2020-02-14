ДБР вже прийняло 42 провадження у справах Майдану



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Загальний обсяг матеріалів цих справ — понад 6,5 тисяч томів

Спеціальний слідчий підрозділ ДБР з розслідування злочинів вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках вже прийняв 42 кримінальних провадження від Офісу генерального прокурора.

Про це повідомили слідчі відділу з розслідування справ Майдану, пише пресслужба ДБР.

Загальний обсяг матеріалів цих справ — понад 6,5 тисяч томів.

Слідчі також розповіли про результати своєї роботи.

«За останній місяць скеровано до суду провадження щодо вбивства журналіста та активіста Євромайдану Василя Сергієнка. Також повідомлено про підозру слідчому Дніпровського райвідділу ГУ МВС в місті Києві у незаконному затриманні 4 учасників протестів 18 лютого 2014 року», — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, виконуюча обов'язки директора ДБР Ірина Венедіктова призначила своїми заступниками Бабікова та колишнього співробітника Служби безпеки України Олександра Соколова.

Також вона заперечувала призначення Бабікова керівником підрозділу з розслідування справ Майдану.

Нагадаємо, конкурсна комісія ДБР не виявила у Олександра Бабікова, якого називають адвокатом президента-втікача України Віктора Януковича, конфлікту інтересів для призначення заступником голови ДБР.

В організації Родини Героїв Небесної сотні не вірять в те, що Бабіков буде об’єктивним.

Як повідомлялося, 27 грудня президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора ДБР і призначив Венедіктову тимчасовою виконувачкою обов’язків директора відомства.