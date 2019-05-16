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    Коломойський прилетів у Київ - ЗМІ

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    Олігарх Ігор Коломойський - Коломойський прилетів у Київ - ЗМІ
    Олігарх Ігор Коломойський

    За інформацією ЗМІ, літак Коломойського приземлився в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» о 20-й годині

    Увечері в четвер, 16 травня, український олігарх Ігор Коломойський прилетів з Дніпра до Києва.

    Про це повідомив журналіст програми «Схеми: корупція в деталях» Михайло Ткач.

    Згідно з повідомленням, літак Коломойського з бортовим номером UR-PRT приземлився в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» о 20-й годині.

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    Раніше повідомлялося, що літак, на борту якого перебував Коломойський, прилетів в аеропорт Дніпра з Тель-Авіва в 2:30 ночі в четвер, 16 травня.

    Бізнесмен Ігор Коломойський прилетів в Україну після майже дворічної відсутності.

    Нагадаємо, олігарх Ігор Коломойський, який проживає в Ізраїлі, заявляв, що збирається повернутися в Україну після офіційного оприлюднення результатів президентських виборів.

    Раніше Зеленський заявив, що під час своєї каденції у нього будуть прозорі стосунки з підприємцями. Він офіційно запросив представників великого, малого та середнього бізнесу на зустрічі.

    Як відомо, в офіційному друкованому парламентському виданні «Голос України» в п’ятницю, 3 травня, опубліковані офіційні результати виборів президента України.

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