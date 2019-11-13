Суд «списав» Коломойському борг перед Приватбанком на 7,5 мільярда



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Компанії Коломойського звільнилися від боргів перед Приватбанком

Суд визнав недійсними деякі положення низки кредитних договорів, укладених між Приватбанком і компаніями з групи «Приват» в 2006-2016 роках.

Про це пише Finbalance.

Так, 4 листопада Північний апеляційний госпсуд задовольнив позов ТОВ «Тех-Трейд-Інвест» до Приватбанку, ТОВ «Парктур», ТОВ «Скорзонера», ТОВ «Шелта», ТОВ «Аспект» та визнав недійсними деякі положення низки кредитних договорів, укладених між Приватбанком і відповідачами.

Підставами для такого судового рішення стало те, що «спірними умовами кредитних договорів фактично визначено додаткову плату, що створило ситуацію подвійної оплати за користування кредитом».

За оцінками суду, відповідні положення кредитних договорів передбачали оплату за користування позиками «двома паралельними способами - а саме проценти за користування кредитом, виходячи з процентної ставки визначеної в договорах, та проценти R або винагорода за користування кредитом, сплата яких визначена у формулах, до яких включено також дані щодо офіційного курсу гривні до долару США».

«Оскаржувані пункти вказаних кредитних договорів порушують права позивача, оскільки фактично збільшують суму заборгованості позичальників за кредитними договорами, виконання зобов`язань за якими забезпечено іпотекою належного позивачу майна та відповідно на яке банк набуває права звернення стягнення у випадку невиконання позичальниками умов вказаних кредитних договорів», - йдеться в тексті постанови.

«Колегія суддів вважає, що має місце порушення вимог принципу справедливості, добросовісності і розумності, і сплата винагороди (комісії) в установленому спірним договором порядку та розмірі не відповідає вимогам розумності та справедливості договору, передбаченим в ст. 627 Цивільного кодексу», - йдеться в постанові Північного апеляційного госпсуду.

Як випливає із судових матеріалів і довідок Приватбанку, наданих у грудні 2016 року й січні 2017 року, сукупний обсяг згаданих нарахувань за «процентами R або винагородою за користування кредитом» за відповідними кредитними договорами сягає майже 7,5 млрд грн, що в рази перевищує максимальний розмір ліміту кредитних договорів і основну суму боргу за кредитами.

За даними держреєстру, одним із засновників ТОВ «Тех-Трейд-Інвест» є ТОВ «Скорзонера», кінцевими бенефіціарами якого є Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов.

За даними системи YouControl, ТОВ «Скорзонера» є засновником туристичного комплексу «Буковель».