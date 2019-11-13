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    «Американці все зіпсують». Коломойський похвалився, що в секретному режимі сам вирішує проблему Донбасу

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    Олігарх Ігор&nbsp;Коломойський вважає, що Україна ніколи не вступить в НАТО і ЄС - «Американці все зіпсують». Коломойський похвалився, що в секретному режимі сам вирішує проблему Донбасу
    Олігарх Ігор Коломойський вважає, що Україна ніколи не вступить в НАТО і ЄС

    «Російські танки будуть розміщені біля Кракова і Варшави. Ваше НАТО буде бруднити штани і купувати памперси»

    Олігарх Ігор Коломойський заявив, що зараз працює над тим, щоб «врегулювати конфлікт на Донбасі». Однак він відмовився розголошувати будь-які деталі своєї роботи в цьому напрямку, оскільки вважає, що американці «все зіпсують і завадять». Про це олігарх заявив в інтерв'ю американській газеті The New York Times.

    Він також висловився за врегулювання конфлікту на Донбасі і відновлення відносин між Москвою і Києвом. За словами олігарха, травми, нанесені українським громадянам війною на сході країни, «швидко підуть в минуле». При цьому він додав, що влада США лише використовує Україну в своїх геополітичних цілях.

    Коломойський також вважає, що Україна ніколи не вступить в НАТО і ЄС, отже, за його словами, не треба витрачати час на переговори з американськими і європейськими партнерами.

    Олігарх впевнений, що українській владі необхідно прийняти реальність і навіть не намагатися вступити до Північноатлантичного альянсу і Євросоюз.

    При цьому він вважає, що Росія хотіла б привести Україну «в новий Варшавський договір». «Російські танки будуть розміщені біля Кракова і Варшави. Ваше НАТО буде бруднити штани і купувати памперси», - сказав Коломойський.

    Раніше повідомлялося, що Коломойський запропонував «взяти у росіян 100 мільярдів доларів» та відмовитися від співпраці з МВФ.

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