Коломойський зайнявся майнінгом і відкрив «ферму»

Склади заводу Коломойського заповнені «сотнями, якщо не тисячами» пристроїв для видобутку криптовалюти.

Склади заводу Коломойського заповнені «сотнями, якщо не тисячами» пристроїв для видобутку криптовалюти.

Склади заводу Коломойського заповнені «сотнями, якщо не тисячами» пристроїв для видобутку криптовалюти.

Зазначається, що обладнання для майнінгу завозили на завод «цілими вантажівками»

Український бізнесмен Ігор Коломойський і його ділові партнери розмістили майнінг-ферму на своєму сталеливарному заводі CC Metals & Alloys (CCMA), на якій третя сторона добуває криптовалюти, стверджує «Радіо Свобода».

Співробітники підприємства розповіли, що склади заводу заповнені «сотнями, якщо не тисячами» пристроїв для видобутку криптовалюти.

Один зі співрозмовників видання на умовах анонімності розповів, що обладнання для майнінгу завозили на завод «цілими вантажівками». Ферма з видобутку криптовалюти працює незалежно від самого заводу, тому її розміщення не вплинуло на скорочення співробітників CCMA, які почалися після закриття виробництва в липні.

Влітку представниця американських партнерів Коломойського Уріеля Лабері й Мордехая Корфа розповідала, що завод запросив третю сторону для розміщення комп'ютерного центру, що працює в сфері штучного інтелекту й технології блокчейн. Це пояснювалося необхідністю диверсифікації доходів. Фінансові подробиці не розкривалися.

У листопаді Коломойський і його діловий партнер Геннадій Боголюбов повідомили, що в грудні звільнять більшість із тих співробітників, які продовжували роботу після припинення роботи CCMA. Це сталося через кілька місяців після того, як Мін'юст США подав цивільний позов щодо підприємців. Їх звинувачують у виведенні мільярдів доларів через фіктивні позики в Приватбанку, який тоді їм належав.

До речі, північний апеляційний господарський суд відновив розгляд провадження щодо скасування націоналізації Приватбанку та повернення колишнім власникам їхніх часток в акціонерному капіталі банку.

Коломойський та його офшорна компанія Triantal Investments Ltd вимагають повернення їхніх часток в банку. До націоналізації Коломойському належали 41,6572% акцій Приватбанку, Triantal Investments Ltd – 16,5748% акцій.