«Приватбанк» повернуть Коломойському? Суд відновив розгляд провадження

Коломойський та його офшорна компанія Triantal Investments Ltd вимагають повернення їхніх часток в банку

Північний апеляційний господарський суд відновив розгляд провадження щодо скасування націоналізації «Приватбанку» та повернення колишнім власникам їхніх часток в акціонерному капіталі банку.

Про це пише ZN.ua.

Зазначається, що таким чином суд задовольнив клопотання афілійованої із Ігорем Коломойським ТОВ «Солід Дніпро».

Коломойський та його офшорна компанія Triantal Investments Ltd вимагають повернення їхніх часток в банку. До націоналізації Коломойському належали 41,6572% акцій Приватбанку, Triantal Investments Ltd – 16,5748% акцій.

Справа була призупинена у жовтні 2019 року до закінчення розгляду справи про правомірність націоналізації в апеляційному суді.

Як зазначає видання, ця справа розглядалася в Господарському суді Києва, практично дійшла до завершення і була призупинена, до закінчення судового розгляду про правомірність націоналізації в апеляційному суді. Впродовж року цей позов не розглядався, але завдяки рішенню Північного апеляційного, невдовзі до нього повернуться.

Повідомляється, що минулого разу розгляд справи практично завершився. З огляду на це остаточне рішення у справі можуть винести вже на наступному засіданні.

Нагадаємо, 2 вересня Печерський районний суд Києва задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до державного «Приватбанку» про обслуговування депозитів, конвертованих у капітал банку під час націоналізації, заборгованість за якими позивачі оцінюють у $350 млн (майже 10 млрд грн).

8 вересня Верховний Суд зупинив виконання ухвали суду про забезпечення позову іноземних компаній до АТ КБ «Приватбанк».

У жовтні Приватбанк списав із балансу 38 млрд гривень проблемних кредитів (NPL), під які було раніше сформовано 100% резервів.