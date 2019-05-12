Команда Зеленського оприлюднила першу відеопетицію: про розпуск Ради



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Зеленський зверне на петицію увагу, якщо відео набере мільйон переглядів

Український актор записав перше питання, що є одним з головних на «порядку денному» громадян України: розпуск Верховної Ради

Команда новообраного президента Володимира Зеленського опублікувала відео щодо розпуску Верховної Ради і обіцяє, що Зеленський зверне на нього увагу, якщо відео набере мільйон переглядів. Відповідне відео розміщено на сторінці «Команда Зеленського» у Facebook.

На відео автор ставить перехожим на вулиці питання, чи потрібно розпускати Верховну Раду. Переважна більшість тих, кого включили до відеоролику, висловилися за розпуск.

Перед цим автор ролика заявляє, що Верховній Раді довіряють лише 4% громадян, до яких входять самі депутати та їхні родичі.

«Руслан Ханумак (український актор, сценарист, - «Главком») записав перше питання, що є одним з головних на «порядку денному» громадян України: розпуск Верховної Ради. Якщо вас хвилює це питання — дивитесь відео, надсилаєте своїм друзям, знайомим, ділитесь на своїх сторінках. Коли відео набере мільйон переглядів — Володимир Олександрович (Зеленський - ред.) особисто зверне на нього увагу», - йдеться у дописі, що супроводжує відео.

Раніше Команда Зеленського закликала українців писати про проблеми, які їх турбують, у коментарях, а найактуальніші з них розбиратимуться у відеопетиціях та на них відреагує особисто Зеленський.

Нагадаємо, у Зеленського розповіли, коли будуть перші «гучні посадки».

Як повідомлялося, Зеленський заявив, що під час своєї каденції у нього будуть прозорі стосунки з підприємцями. Він офіційно запросив представників великого, малого та середнього бізнесу на зустрічі

Як відомо, в офіційному друкованому парламентському виданні «Голос України» в п’ятницю, 3 травня, опубліковані офіційні результати виборів президента України.