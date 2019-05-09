У Зеленського розповіли, коли будуть перші «гучні посадки»



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Володимир Зеленський

В першу чергу так звані «посадки» стосуються корупціонерів, які знекровили економіку України

Обраний Президент України Володимир Зеленський повинен буде зробити все, щоб антикорупційні органи в країні працювали без чийогось впливу, і тоді система почне працювати і почнуться «посадки» в разі порушення закону будь-яким чиновником, політиком і так далі.

Про це заявив політичний консультант штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков в ефірі телеканалу Newsone.

Так Разумков прокоментував питання про те, як Зеленський буде вирішувати питання з останніми кадровими призначеннями чинного президента Петра Порошенка.

«Якщо не знаєш, що робити - треба поступати за законом. У даній ситуації з можливими розслідуваннями і відкриттями кримінальних справ проти колишніх політиків та інших, хто перебував при владі. Якщо хтось із діючих чиновників буде порушувати законодавство, в тому числі в сфері інформаційної політики, то він буде відповідати в рамках законів, як і будь-який інший чиновник», - підкреслив Разумков.

Він пояснив, що повинен зробити Зеленський, щоб в Україні запрацювала система «посадки» тих, хто цього заслуговує.

«В першу чергу так звані «посадки» стосуються корупціонерів, які знекровили економіку України і дратували суспільство. Для цього президент повинен зробити так, щоб не було можливості впливати на антикорупційні органи і суди, щоб всі ці органи керувалися не політичною доцільністю, а законом. і тоді будуть «посадки». Тоді ця система запрацює і при Зеленський, і коли він піде з поста президента через п'ять років», - резюмував Разумков.

Раніше бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що вважає за необхідне, щоб нинішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зберіг свою посаду в наступному Кабінеті міністрів.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що під час своєї каденції у нього будуть прозорі стосунки з підприємцями. Він офіційно запросив представників великого, малого та середнього бізнесу на зустрічі – вже найближчими днями.

Як відомо, в офіційному друкованому парламентському виданні «Голос України» в п’ятницю, 3 травня, опубліковані офіційні результати виборів президента України.