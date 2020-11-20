Командування Об’єднаних сил провело перевірку артилеристів

Захід відбувся на полігоні в Херсонській області

Українські артилеристи показали командуванню рівень своєї підготовки

Командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв провів перевірку артилерійських протитанкових підрозділів, що дислокуються на південному напрямку лінії фронту. Втім, захід відбувся не поряд з бойовими позиціями, а на полігоні в Херсонській області.

Воїни-протитанкісти демонстрували практичні навички розгортання розрахунків до виконання стрільби, розповідає командування Об'єднаних сил ЗСУ.

Під час перевірки підрозділи здійснили вихід на рубіж відкриття вогню облаштування позицій, проведення артилерійської розвідки, наведення гармат за вказівками корегувальників, а також перехід на різні режими ведення вогню.

Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв підкреслив, що враховувалася не лише злагодженість дій підрозділу, а й послідовність виконання нормативів.

«Особливістю цього заходу є той факт, що артилерійський протитанковий підрозділ очолює військовослужбовець-жінка, молодша лейтенантка Каріна Н.», – зауважив Сергій Наєв.

Командувач Об’єднаних сил вбачає в цьому успіхи у впровадженні гендерної рівності в секторі безпеки й оборони. Мовляв, тепер жінки можуть не лише проходити військову службу, а й обіймати командувати цілими підрозділами.

Напередодні в Україні пройшли вогневі випробування ракетної системи залпового вогню «Буревій», яка має замінити РЗСВ «Ураган».