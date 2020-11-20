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    Події в Україні

    В українській армії за добу зафіксували 225 нових випадків коронавірусу

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    Всього за час пандемії одужало &ndash; 5939 осіб - В українській армії за добу зафіксували 225 нових випадків коронавірусу
    Всього за час пандемії одужало – 5939 осіб

    Всього в армії на Covid-19 хворіє 2650 осіб

    У Збройних Силах України минулої доби зафіксували 225 нових випадків коронавірусу. Про це повідомила пресслужба Командування Медичних Сил ЗСУ.

    «За минулу добу зареєстровано 225 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19. З них у заклади охорони госпіталізовано 33 особи», – йдеться в повідомленні.

    Всього за час пандемії одужало – 5939 осіб, летальних випадків – 25.На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 387 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 70 осіб.

    Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксували 14 575 нових випадків Covid-19. Зокрема, вірус виявили у 549 дітей та 613 медпрацівників.Найбільша кількість – у Києві, Дніпропетровській, Київській, Хмельницькій та Сумській областях.

    До слова, від коронавірусу помер ще один військовий.

    Також нагадаємо, що в Україні ввели штрафи за неносіння маски: де й на скільки будуть штрафувати.

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    Теги: ЗСУ лікар вірус
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