Україна успішно випробувала новітню РСЗВ «Буревій»: вражаюче відео
Система залпового вогню «Буревій» має замінити застарілі «Урагани» радянського виробництва
В Україні пройшли вогневі випробування ракетної системи залпового вогню «Буревій», яка має замінити РЗСВ «Ураган» . Про це повідомляє Defence Express.
Буревій виконаний у калібрі 220-мм та може використовувати всі наявні реактивні снаряди для «Урагану», а також нові, зі збільшеною з 35 до 65 км дальністю знищення цілей, які розробляються КБ «Південне». «Буревій» встановлено на новітнє чеське шасі «Татра» з колісною формулою 8х8.
Реактивна система розроблена «Шепетівським ремонтним заводом», має цифрову систему управління вогнем, включно із системою обміну інформацією на полі бою.
Це дозволяє включити новітню РСЗВ у єдиний розвідувально-ударний контур, коли інформація від засобів розвідки(наприклад, дронів) у режимі онлайн передається на засоби ураження. Зазначена технологія мінімізує час, необхідний від виявлення цілі до її ураження, до кількох хвилин.
За словами директора держпідприємства «Шепетівський ремонтний завод» Олега Турінського, випробування «Буревію» проходять у максимальний взаємодії з Міноборони, яке зацікавлено у цій машині.
«Концептуальний підхід у її створенні: максимальна цифровізація, збільшення дальності стрільби, мобільності, а також комфорту та безпеки військових. Нами повністю розроблено та виготовлено весь пакет направляючих та систему наведення. Вони інтегровані на нове високопрохідне шасі, яке надалі буде оснащено повністю броньованою кабіною», – зазначив Турінський.