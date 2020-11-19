Україна успішно випробувала новітню РСЗВ «Буревій»: вражаюче відео

Система залпового вогню «Буревій» має замінити застарілі «Урагани» радянського виробництва

В Україні пройшли вогневі випробування ракетної системи залпового вогню «Буревій», яка має замінити РЗСВ «Ураган» . Про це повідомляє Defence Express.

Буревій виконаний у калібрі 220-мм та може використовувати всі наявні реактивні снаряди для «Урагану», а також нові, зі збільшеною з 35 до 65 км дальністю знищення цілей, які розробляються КБ «Південне». «Буревій» встановлено на новітнє чеське шасі «Татра» з колісною формулою 8х8.

Реактивна система розроблена «Шепетівським ремонтним заводом», має цифрову систему управління вогнем, включно із системою обміну інформацією на полі бою.

Це дозволяє включити новітню РСЗВ у єдиний розвідувально-ударний контур, коли інформація від засобів розвідки(наприклад, дронів) у режимі онлайн передається на засоби ураження. Зазначена технологія мінімізує час, необхідний від виявлення цілі до її ураження, до кількох хвилин.

https://Фото: defence-ua.com

За словами директора держпідприємства «Шепетівський ремонтний завод» Олега Турінського, випробування «Буревію» проходять у максимальний взаємодії з Міноборони, яке зацікавлено у цій машині.

«Концептуальний підхід у її створенні: максимальна цифровізація, збільшення дальності стрільби, мобільності, а також комфорту та безпеки військових. Нами повністю розроблено та виготовлено весь пакет направляючих та систему наведення. Вони інтегровані на нове високопрохідне шасі, яке надалі буде оснащено повністю броньованою кабіною», – зазначив Турінський.



