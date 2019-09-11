Комітет Ради підтримав розпуск ЦВК



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Водночас на сайті ВР поки немає відповідного документа

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав подання президента Володимира Зеленського щодо дострокового звільнення членів ЦВК та розробить відповідну постанову. Про це повідомляє «Укрінформ».

Водночас на сайті парламенту немає відповідного документа.

Нагадаємо, 10 вересня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про дострокове припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії. Його передано до Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Як повідомлялось, у Верховній Раді України назвали округи, де Центральна виборча комісія вибірково застосовувала норми законодавства. Про це під час брифінгу заявила заступниця голови комітету Ради з питань організації державної влади, нардеп від фракції «Слуга народу» Аліна Загоруйко. За її словами, однією з підстав розпуску ЦВК є те, що Центрвиборчком неоднаково застосовував норми законодавства у схожих ситуаціях та мав різні підходи до винесення рішень щодо окремих кандидатів.

Зазначимо, що Рада може розглянути подання президента про дострокове припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії вже у четвер, 12 вересня.

Нинішній склад ЦВК Верховна Рада затвердила 20 вересня 2018 року. До того ВР чотири роки не могла домовитися щодо призначення нових членів ЦВК попри те, що термін повноважень 12 із 15 членів ЦВК сплив у червні 2014 року, ще в одного — у лютому 2017 року.