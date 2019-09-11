В Раді назвали округи із неправомірними рішеннями ЦВК



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У «Слузі народу» заявили, що Центрвиборчком неоднаково застосовувала норми законодавства

У Верховній Раді України назвали округи, де Центральна виборча комісія (ЦВК) вибірково застосовувала норми законодавства. Про це під час брифінгу заявила заступниця голови комітету Ради з питань організації державної влади, нардеп від фракції «Слуга народу» Аліна Загоруйко, передає РБК-Україна.

За словами Загоруйко, однією з підстав розпуску ЦВК є те, що Центрвиборчком неоднаково застосовував норми законодавства у схожих ситуаціях та мав різні підходи до винесення рішень щодо окремих кандидатів.

«Два наступних блоки - це два резонансні округи - 169 та 198-й. В цих двох питаннях ми бачимо неоднакову практику застосування законодавства. Коли існують однакові підстави. На підставі звернень розглядались питання скасування реєстрації народних депутатів. Тільки в одних моментах ЦВК робила один підхід, а в питанні кандидата від «Слуги народу» приймала інше рішення і скасувала реєстрацію. Суд скасував рішення ЦВК. 198 округ - питання неоднакового застосування практики. Схожа ситація була і у 210 окрузі. Там ЦВК діяла по одному принципу, а у питанні 198-го приймала абсолютно інше рішення. При чому, ці рішення ЦВК приймала у той момент, коли ще тривав судовий розгляд справ. В одному з рішень судів прописано, коли ЦВК не виконала рішення судів», - сказала вона.

Загоруйко додала, подання стосується проблем під час проведення виборів у кількох округах. За її словами, такої практики не повинно бути у демократичній країні.

Нагадаємо, 10 вересня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про дострокове припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії. Його передано до Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Нинішній склад ЦВК Верховна Рада затвердила 20 вересня 2018 року. До того ВР чотири роки не могла домовитися щодо призначення нових членів ЦВК попри те, що термін повноважень 12 із 15 членів ЦВК сплив у червні 2014 року, ще в одного — у лютому 2017 року.