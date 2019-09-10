У Зеленського розповіли, коли Рада може розпустити ЦВК



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Володимир Зеленський збирається звільнити членів ЦВК

Завтра вранці відбудеться засідання підкомітету щодо подання про дострокове припинення повноважень ЦВК

Перший заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко допустив, що на цьому пленарному тижні Верховна Рада може прийняти рішення про звільнення членів ЦВК.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Розгляд подання про звільнення членів ЦВК — справа не завтрашня. Можливо, подання буде внесено до зали засідань цього тижня, можливо, — ні…Ми ще не вивчали цей документ. Будемо цим, напевно, пів ночі займатися, тому що він досить великий», — сказав він.

За словами Корнієнка, вранці відбудеться засідання підкомітету на цю тему.

Підставою дострокового припинення повноважень членів Центрвиборчкому Корнієнко назвав «факти бездіяльності ЦВК, які визначені останніми судовими рішеннями».

«Дуже багато було судових рішень, які визначали неправомірність тих чи інших рішень ЦВК під час... парламентської кампанії», - прокоментував політик.

Він зауважив, що після публікації рішення ВР про звільнення членів Центральної виборчої комісії депутатські фракції матимуть три дні на подачу Президенту пропозицій щодо нового складу ЦВК.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський направив до Верховної Ради подання про дострокове припинення повноважень ЦВК.

У документі зазначено, що комісія «неодноразово виявляла недостатню виваженість або навіть політичну упередженість».