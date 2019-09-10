Зеленський просить Раду звільнити членів ЦВК



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Подання про розпуск ЦВК Зеленський підписав 9 вересня, а 10 вересня він надійшов до Верховної Ради

На думку голови держави, Центральна виборча комісія «неодноразово проявляла недостатню виваженість або навіть політичну упередженість»

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про дострокове припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії.

Таку інформацію Укрінформу підтвердила керівник пресслужби апарату Верховної Ради Ірина Кармелюк.

«Так, таке подання надійшло сьогодні (у вівторок, 10 вересня, - ред.). Його направили до Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування», - зазначила Кармелюк.

Зазначається, що у поданні Зеленський вказує, що Центральна виборча комісія «неодноразово проявляла недостатню виваженість або навіть політичну упередженість». На доказ цьому він наводить рішення ЦВК про відмову в реєстрації 28 кандидатів у народні депутати.

Зокрема, Зеленський згадує позицію ЦВК щодо 169 округу у Харкові, де довго реєструвався кандидат «Слуги народа» Олександр Куницький, який пізніше переміг у Олександра Грановського.

Також причиною для розпуску вказується позиція ЦВК щодо округу 198, де суд скасував реєстрацію ЦВК народним депутатом самовисуванця Сергія Рудика.

«Крім того, надзвичайно дивними та непослідовними є дії Центральної виборчої комісії стосовно встановлення результатів виборів народних депутатів України в одномандатному виборчому окрузі №198», - йдеться у поданні.

Стаття 31 Закону про ЦВК передбачає, що повноваження всього складу Комісії можуть бути достроково припинені Верховною Радою за «вмотивованим поданням президента».

Рішення про дострокове припинення повноважень шляхом звільнення з посади всього складу Центральної виборчої комісії приймається Верховною Радою України не менш як двома третинами від її конституційного складу.

Документ підписаний Зеленським 9 вересня. 10 вересня він надійшов до Верховної Ради.

Нагадаємо, нинішній склад ЦВК був затверджений 20 вересня 2019 року.