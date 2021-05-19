Комітет Ради рекомендує призначити міністром інфраструктури Кубракова

Члени Комітету в ході засідання підтримали подання прем’єр-міністра України про призначення Кубракова О.М. на посаду Міністра інфраструктури України

Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури рекомендував призначити главу «Укравтодору» Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури. Про це йдеться на сторінці комітету у Facebook.

19 травня 2021 року відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури.

«Члени Комітету в ході засідання підтримали подання прем’єр-міністра України про призначення Кубракова О.М. на посаду Міністра інфраструктури України та рекомендували Верховній Раді України відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України призначити Кубракова Олександра Миколайовича на посаду Міністра інфраструктури України», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 18 березня, Верховна Рада відправила у відставку міністра інфраструктури України Владислава Криклія. За відповідне рішення проголосували 284 народних депутати.

Раніше у «Слузі народу» пояснили за що звільняють міністра інфраструктури України Владислава Криклія. Про це розповів народний депутат, голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

За його словами, претензій до міністра щодо інфраструктурних проєктів у галузі будівництва доріг немає, однак за цю сферу в міністерстві відповідав не Криклій, а Кубраков, якого й хочуть призначити на посаду міністра.

«Все, що стосується «великого будівництва«, то це, насправді успішний проєкт. Близько 7-8 тисяч доріг побудовано, велика частина мостових переходів, транспортних розв'язок і т. д. і за це якраз відповідав не стільки Криклій, як Кубраков, який зараз і пропонується на посаду цього міністра (міністра інфраструктури)», – зазначив Корнієнко.

Однак багато претензій в уряду виникло до Криклія щодо роботи «Укрзалізниці».

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