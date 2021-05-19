«Опозицію лишили голосу». Захист Медведчука скаржиться, що він тепер не зможе ходити в парламент

«Ніхто не заважає пропагувати у Верховній Раді будь-які напрямки політичного життя», – адвокат Медведчука

Захист лідера «Опозиційної платформи «За життя» Віктора Медведчука анонсував боротьбу з рішеннями й діями органів досудового розслідування й органів правосуддя в особі Офісу генпрокурора. Адвокат лідера ОПЗЖ Богдан Коваль в інтерв’ю «Главкому» поскаржився, що наразі кума Путіна позбавили можливості відвідувати Верховну Раду.

«Захист не згоден із таким запобіжним заходом (Медведчук під домашнім арештом, на нього надягли електронний браслет, – ред.) Наша позиція є максимально простою. Віктор Володимирович є головою політичної ради великої опозиційної партії. Тобто фактично орган досудового розслідування, ґрунтуючи свою процесуальну позицію на підставі незаконно зібраних доказів, позбавляє опозицію одного голосу. Притому, що влада й так має монобільшість», – розповів Коваль.

За його словами, це означає, що судова гілка влади визначає, як працюватиме законодавча: «Ми будемо боротися з такими незаконними рішеннями й діями органів досудового розслідування й органів правосуддя в особі Офісу генпрокурора. Бо саме Офіс генпрокурора є двигуном та центром координації всіх неправомірних дій у даному випадку. Саме прокурори є процесуальними керівниками в будь-якому кримінальному провадженні, незалежно від того, хто є органом досудового розслідування».

Коваль стверджує, що «однією з підстав кримінального переслідування в клопотанні про обрання запобіжного заходу взагалі було те, що Медведчук не згоден з основним політичним курсом діючої державної влади».

«Я наголошував у судовому засіданні на тому, що стаття 15 Конституції України вказує, що суспільне життя ґрунтується на засадах політичної та ідеологічної багатоманітності. Тобто ніхто не заважає пропагувати у Верховній Раді будь-які напрямки політичного життя й політичної діяльності. У чому тут полягає тяжкий злочин?», – дивується адвокат Медведчука.

Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Пізніше стало відомо, що Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами. Підозру оголосили і його поплічнику – Тарасу Козаку. Один з епізодів стосується незаконної передачі Росії родовища в окупованому Криму.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт. 14 травня на Медведчука вдягли електронний браслет.