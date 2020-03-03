Комітет Ради розгляне закон про підстави звільнення директора НАБУ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник

Антикорупційний комітет також прийме рішення по постанові щодо звільнення Ситника

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики у вівторок, 3 березня, розгляне законопроєкт про підстави звільнення директора Національного антикорупційного бюро України. Про це свідчить порядок денний засідань комітетів, опублікований на сайті ВР.

Зокрема, комітет визначено головним з опрацювання цього проєкту.

«Проєкт закону про внесення змін до закону «Про Національне антикорупційне бюро України» щодо підстав звільнення директора Національного бюро за корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення (р.№2656, н.д. О.Гончаренко)», - сказано у повідомленні.

Також нардепи розглянуть і проєкт постанови №3039 про звільнення Ситника з посади Директора Національного антикорупційного бюро України.

Нагадаємо, фракція «Слуга народу» подасть законопроєкт щодо звільнення директора Національного антикорупційного бюро України, про що повідомив замголови комітету з питань організації державної влади Олександр Качура.

Так, нардеп Олексій Гончаренко анонсував, що подав до парламенту відповідний проєкт закону.

Як повідомлялось, на початку лютого в парламент внесли постанову №3039 про звільнення Ситника.

Додамо також, Держбюро розслідувань підозрює Ситника в тому, що він за чужий рахунок відпочивав на території мисливського господарства «Поліське - Сарни» в Рівненській області, загальна сума якого склала не менше півмільйона гривень.

Нагадаємо, Ситника внесено до реєстру корупціонерів.