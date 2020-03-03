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    Комітет Ради розгляне закон про підстави звільнення директора НАБУ

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    <span>Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник</span> - Комітет Ради розгляне закон про підстави звільнення директора НАБУ
    Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник

    Антикорупційний комітет також прийме рішення по постанові щодо звільнення Ситника

    Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики у вівторок, 3 березня, розгляне законопроєкт про підстави звільнення директора Національного антикорупційного бюро України. Про це свідчить порядок денний засідань комітетів, опублікований на сайті ВР.

    Зокрема, комітет визначено головним з опрацювання цього проєкту.

    «Проєкт закону про внесення змін до закону «Про Національне антикорупційне бюро України» щодо підстав звільнення директора Національного бюро за корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення (р.№2656, н.д. О.Гончаренко)», - сказано у повідомленні.

    Також нардепи розглянуть і проєкт постанови №3039 про звільнення Ситника з посади Директора Національного антикорупційного бюро України.

    Нагадаємо, фракція «Слуга народу» подасть законопроєкт щодо звільнення директора Національного антикорупційного бюро України, про що повідомив замголови комітету з питань організації державної влади Олександр Качура.

    Так, нардеп Олексій Гончаренко анонсував, що подав до парламенту відповідний проєкт закону.

    Як повідомлялось, на початку лютого в парламент внесли постанову №3039 про звільнення Ситника.

    Додамо також, Держбюро розслідувань підозрює Ситника в тому, що він за чужий рахунок відпочивав на території мисливського господарства «Поліське - Сарни» в Рівненській області, загальна сума якого склала не менше півмільйона гривень.

    Нагадаємо, Ситника внесено до реєстру корупціонерів.

    НАБУ Артем Ситник закон парламент фракція
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