У Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення Ситника

У Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення Ситникадокумент
Під відставкою Ситника підписалися 216 нардепів
У Верховну Раду внесли постанову №3039 про звільнення директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника.
Відповідна інформацію розміщена на сайт Ради.
Зазначається, що проєкт ухвали був зареєстрований у парламенті 7 лютого. На даний момент його текст відсутній на сайті. Останній етап проходження документа - переданий на розгляд керівництву.
Ініціатори проєкту постанови:
- Дмитрук Артем
- Леонов Олексій
- Бакумов Олександр
- Бужанський Максим
- Гончаренко Олексій
- Санченко Олександр
- Володіна Дар'я
- Мазурашу Георгій
- Кузьміних Сергій
Зазначимо, що до проєкту прикріплений документ, в якому значиться, що під відставкою Ситника підписалися 216 нардепів.
Документ клікабельний
Нагадаємо, 6 лютого повідомлялося, що у Верховній Раді зібрали понад 165 підписів нардепів з вимогою звільнення внесеного до реєстру корупціонерів України директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника
Як повідомлялось, Ситника внесено до реєстру корупціонерів.
Згодом Апеляційний суд Рівненської області підтвердив штраф для Ситника у 3,4 тис. грн.
Нагадаємо, Сарненський суд Рівненської області визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному правопорушенні через свій відпочинок у мисливському господарстві «Полісся - Сарни», оскільки вартість відпочинку порушує встановлені законом обмеження щодо отримання подарунків.
Захист Ситника подав апеляцію.
Раніше Ситник звинуватив Авакова в бажанні помсти йому за справу про «рюкзаки Авакова».
Натомість Аваков назвав Ситника ідіотом і звинуватив у пияцтві.