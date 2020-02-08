У Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення Ситника документ



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Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник

Під відставкою Ситника підписалися 216 нардепів

У Верховну Раду внесли постанову №3039 про звільнення директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника.

Відповідна інформацію розміщена на сайт Ради.

Зазначається, що проєкт ухвали був зареєстрований у парламенті 7 лютого. На даний момент його текст відсутній на сайті. Останній етап проходження документа - переданий на розгляд керівництву.

Ініціатори проєкту постанови:

Дмитрук Артем

Леонов Олексій

Бакумов Олександр

Бужанський Максим

Гончаренко Олексій

Санченко Олександр

Володіна Дар'я

Мазурашу Георгій

Кузьміних Сергій

Зазначимо, що до проєкту прикріплений документ, в якому значиться, що під відставкою Ситника підписалися 216 нардепів.

Документ клікабельний





Нагадаємо, 6 лютого повідомлялося, що у Верховній Раді зібрали понад 165 підписів нардепів з вимогою звільнення внесеного до реєстру корупціонерів України директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника

Як повідомлялось, Ситника внесено до реєстру корупціонерів.

Згодом Апеляційний суд Рівненської області підтвердив штраф для Ситника у 3,4 тис. грн.

Нагадаємо, Сарненський суд Рівненської області визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному правопорушенні через свій відпочинок у мисливському господарстві «Полісся - Сарни», оскільки вартість відпочинку порушує встановлені законом обмеження щодо отримання подарунків.

Захист Ситника подав апеляцію.

Раніше Ситник звинуватив Авакова в бажанні помсти йому за справу про «рюкзаки Авакова».

Натомість Аваков назвав Ситника ідіотом і звинуватив у пияцтві.