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    У Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення Ситника

    документ
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    Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник - У Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення Ситника
    Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник

    Під відставкою Ситника підписалися 216 нардепів

    У Верховну Раду внесли постанову №3039 про звільнення директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника.

    Відповідна інформацію розміщена на сайт Ради.

    Зазначається, що проєкт ухвали був зареєстрований у парламенті 7 лютого. На даний момент його текст відсутній на сайті. Останній етап проходження документа - переданий на розгляд керівництву.

    Ініціатори проєкту постанови:

    • Дмитрук Артем
    • Леонов Олексій
    • Бакумов Олександр
    • Бужанський Максим
    • Гончаренко Олексій
    • Санченко Олександр
    • Володіна Дар'я
    • Мазурашу Георгій
    • Кузьміних Сергій

    Зазначимо, що до проєкту прикріплений документ, в якому значиться, що під відставкою Ситника підписалися 216 нардепів.

    Документ клікабельний


    Нагадаємо, 6 лютого повідомлялося, що у Верховній Раді зібрали понад 165 підписів нардепів з вимогою звільнення внесеного до реєстру корупціонерів України директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника

    Як повідомлялось, Ситника внесено до реєстру корупціонерів.

    Згодом Апеляційний суд Рівненської області підтвердив штраф для Ситника у 3,4 тис. грн.

    Нагадаємо, Сарненський суд Рівненської області визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному правопорушенні через свій відпочинок у мисливському господарстві «Полісся - Сарни», оскільки вартість відпочинку порушує встановлені законом обмеження щодо отримання подарунків.

    Захист Ситника подав апеляцію.

    Раніше Ситник звинуватив Авакова в бажанні помсти йому за справу про «рюкзаки Авакова».

    Натомість Аваков назвав Ситника ідіотом і звинуватив у пияцтві.

    Верховна Рада депутат НАБУ Артем Ситник Олексій Гончаренко відставка Максим Бужанський
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