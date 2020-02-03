Потрібно приймати кадрові рішення щодо перезавантаження НАБУ - експерт



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Артем Ситник намагається напустити на своїх опонентів так зване, «грантове антикорупційне співтовариство» у вигляді широко відомого Віталія Шабуніна, - соціолог

Керівник НАБУ Артем Ситник офіційно визнаний судом корупціонером, - Кутуєв

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник не тільки продемонстрував свою неефективність в розслідуванні злочинів, а й сам офіційно визнаний судом корупціонером.

Про це в прямому ефірі телеканалу «112-Україна» заявив соціолог Павло Кутуєв.

«Керівник НАБУ Артем Ситник продемонстрував свою недієздатність і повну неефективність. Дуже багато гучних заяв, але фактично нульовий коефіцієнт корисної дії. Також є рішення Рівненського апеляційного суду, що кваліфікує дії пана Ситника, керівника антикорупційного органу, як отримання неправомірної вигоди. Всім відома ця історія, коли його друзі, бізнесмени, оплатили відпочинок Ситнику відпочинок на суму в районі 100 тисяч гривень в мисливському господарстві, і це внесено до Реєстру корупційних дій. Безумовно, в цьому випадку потрібно приймати чіткі кадрові рішення в плані перезавантаження НАБУ в цілому - і у відношенні до пана Ситника», - зазначив експерт.

«Що робить Ситник? Він, так зване, «грантове антикорупційне співтовариство» у вигляді широко відомого Віталія Шабуніна намагається напустити на своїх опонентів, які займаються справами - наприклад, МВС. При цьому вони запускають конспірологічні теорії, будучи при цьому «грантоїдами». Потрібно розуміти, що гранти грантам - різниця. Одна справа - якісь наукові дослідження, наукові конференції, інше - це політично мотивовані гранти. Це не означає, що одержувач гранту стає шпигуном і агентом держави, але гранти даються з політичним, стратегічним розрахунком. США, наприклад, діє зі стратегічним розрахунком, розуміючи, що краще засівати грошима, і мати лояльних людей, ніж діяти грубою силою», - сказав він.

«Дуже сумно, що представник неурядових організацій, яким є Шабунін та його організація Центр протидії корупції замість того, щоб боротися з корупцією, підтримує людей, які рішенням суду визнані корупціонерами і які замість професійної і системної антикорупційної роботи намагаються зводити особисті рахунки в правоохоронній системі» , - резюмував Павло Кутуєв.