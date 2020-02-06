У Раді зібрали понад 160 підписів за звільнення Ситника з посади директора НАБУ



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Артему Ситнику інкримінували недекларування елітного відпочинку, який йому оплачували треті особи

Рада, згідно зі ст. 6 закону України про НАБУ, може звільнити голову Бюро за пропозицією «не менше третини народних депутатів України від конституційного складу», тобто 150 осіб

У Верховній Раді зібрали понад 165 підписів нардепів з вимогою звільнення внесеного до реєстру корупціонерів України директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника. Про це повідомив нардеп від «Слуги народк» Олександр Дубінський у Telegram.

«Зібрали вже 165+ підписів під Постановою Ради про відсторонення корупціонера з посади директора НАБУ», - йдеться в повідомленні.

Таку саму інформацію оприлюднив нардеп від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко.

«Свої підписи поставили представники практично всіх фракцій і груп парламенту. Корупціонер не може очолювати НАБУ», - підкреслив він.

Зазначимо, згідно зі ст. 6 закону України про НАБУ, Верховна Рада може звільнити голову бюро за пропозицією «не менше третини народних депутатів України від конституційного складу», тобто 150 осіб.

Нагадаємо, раніше нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський почав збір підписів народних депутатів для відставки директора НАБУ Артема Ситника.

Нагадаємо, главі НАБУ інкримінували недекларування елітного відпочинку, який йому оплачували треті особи. Згідно зі свідченнями свідка у справі, за період з 2017 по 2019 рік Ситник відпочивав у мисливському угідді «Поліське-Сарни» Рівненської області п'ять разів.

Ексгенпрокурор Юрій Луценко заявляв, що «за свій відпочинок і відпочинок родини своїх друзів, за письмовими заявами працівників цього господарства, пан Ситник забув заплатити чималу суму готівкою».

Ситник заявляв, що не визнає вину в адміністративному порушенні.

Він звинувачувався в порушенні встановленого законом обмеження для держслужбовців під час отримання подарунків. Зазначена стаття (ст. 172-5 Кодексу про адмінпорушення) передбачає покарання у вигляді штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією подарунка (1700-3400 гривень).

Як повідомлялось, Ситника внесено до реєстру корупціонерів.

Згодом Апеляційний суд Рівненської області підтвердив штраф для Ситника у 3,4 тис. грн.

Нагадаємо, Сарненський суд Рівненської області визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному правопорушенні через свій відпочинок у мисливському господарстві «Полісся - Сарни», оскільки вартість відпочинку порушує встановлені законом обмеження щодо отримання подарунків.

Захист Ситника подав апеляцію.