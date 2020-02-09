23-річний розробник створив перший український військовий квадрокоптер для розвідки (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Меридіан» отримав запит від Міністерства оборони на розробку квадрокоптера у березні минулого року

Безпілотник непомітний для спецобладнання та надлегкий

Перший український розвідувальний коптер створив 23-річний Максим Шеремет, аспірант спеціальності «авіоніка» КПІ ім. Сікорського.

Безпілотник непомітний для спецобладнання та надлегкий. Висоту 100 м коптер набирає за 3 секунди. Та керується без обмежень навіть при легкому штормі.

Коптер для української розвідки створив 23-річний Максим Шеремет. Хлопець очолив розробку проєкту на заводі «Меридіан». Рама надрукована на 3D-принтері з карбону.

«Це робить його надлегким та маневреним», – каже Максим Шеремет, керівник проєкту.

Дві камери надсилають сигнал і оператору, і до наземної станції.

«Сподіваюсь, що через кілька місяців, ці коптери будуть на озброєнні ЗСУ», – говорить Ігор Фоменко, представник Укроборонпрому.

«Меридіан» отримав запит від Міністерства оборони на розробку квадрокоптера у березні минулого року. В результаті Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України розробив робочі матеріали до проекту тактико-технічних вимог і завод «Меридіан» розпочав виробництво. А в жовтні відбулися перші випробовування квадрокоптера «Берегиня». Таким чином, від розробки до демонстраційного польоту минуло трохи менше ніж півроку.

Нагадаємо, Google створює новий додаток, що об’єднає поштовий сервіс з месенджером.

Як повідомлялося, Google створює нову функцію, що допоможе перекладати розмови в реальному часі.

Джерело Itsider.