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    Президент вніс у Раду закон про допуск іноземців на військові навчання в Україні

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    Військові навчання в Україні відбуваються за участю іноземних бійців&nbsp; - Президент вніс у Раду закон про допуск іноземців на військові навчання в Україні
    Військові навчання в Україні відбуваються за участю іноземних бійців 
    Фото: УНІАН

    Верховна рада зареєструвала законопроект №10067

    Верховна рада зареєструвала законопроект №10067 про схвалення рішення президента Петра Порошенка про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2019 році для участі у багатонаціональних навчаннях.

    Про це повідомляє сайт українського парламенту.

    Законопроект «Про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2019 році для участі в багатонаціональних навчаннях» розроблено для забезпечення постійного підтримання обороноздатності держави, боєздатності ЗСУ, інших військових формувань.

    Зазначимо, що на фінансування видатків, пов'язаних з підготовкою та проведенням багатонаціональних навчань на території України та за її межами в 2019 році передбачено 40 млн 220,1 тис. гривень

    Між іншим, як стало відомо напередодні, Британія збільшить військову присутність в Арктиці через агресію Росії. 

    Раніше повідомлялося, що Військово-морські сили США планують посилитиприсутність в Арктиці аби протистояти Росії та КНР.

    До слова, Канада виділила кошти та впроваджує кілька проектів, що дозволять підвищити обороноздатність у Арктиці.

    Також днями в Естонії стартували навчання винищувачів НАТО.

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