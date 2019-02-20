Президент вніс у Раду закон про допуск іноземців на військові навчання в Україні



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Військові навчання в Україні відбуваються за участю іноземних бійців Фото: УНІАН

Верховна рада зареєструвала законопроект №10067

Верховна рада зареєструвала законопроект №10067 про схвалення рішення президента Петра Порошенка про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2019 році для участі у багатонаціональних навчаннях.

Про це повідомляє сайт українського парламенту.

Законопроект «Про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2019 році для участі в багатонаціональних навчаннях» розроблено для забезпечення постійного підтримання обороноздатності держави, боєздатності ЗСУ, інших військових формувань.

Зазначимо, що на фінансування видатків, пов'язаних з підготовкою та проведенням багатонаціональних навчань на території України та за її межами в 2019 році передбачено 40 млн 220,1 тис. гривень

Між іншим, як стало відомо напередодні, Британія збільшить військову присутність в Арктиці через агресію Росії.

Раніше повідомлялося, що Військово-морські сили США планують посилитиприсутність в Арктиці аби протистояти Росії та КНР.

До слова, Канада виділила кошти та впроваджує кілька проектів, що дозволять підвищити обороноздатність у Арктиці.

Також днями в Естонії стартували навчання винищувачів НАТО.