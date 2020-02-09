Міністр оборони пояснив деталі призову до війська з 18 років



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Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що осіб віком 18 та 19 років призиватимуть на службу виключно на добровільній основі

Військовослужбовці строкової служби, як і раніше, не залучатимуться до проведення операції Об’єднаних сил

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що осіб віком 18 та 19 років призиватимуть на службу виключно на добровільній основі.

Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства оборони.

«У цьому році юнаків віком 18 та 19 років призиватимуть на добровільній основі. Ми вже розіслали відповідні роз’яснення та наразі готуємо низку змін, зокрема до урядової постанови та правової бази оборонного відомства, аби унормувати це питання», – сказав Загороднюк.

Міністр нагадав, що військовослужбовці строкової служби, як і раніше, не залучатимуться до проведення операції Об’єднаних сил. Він уточнив, що громадяни України можуть підписати контракт на проходження служби у лавах ЗСУ вже з 18 років.

За словами Загороднюка, відповідні роз’яснення невдовзі будуть опубліковані на офіційному сайті Міністерства оборони.

Нагадаємо, на Луганщині та Донеччині збудують дві військові бази за стандартами НАТО.