Рада дозволила іноземним військовим їхати на навчання в Україну



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Rapid Trident (Стрімкий тризуб) - це наймасштабніші в Україні спільні сухопутні навчання підрозділів Збройних сил України, Нацгвардії, Держприкордонслужби, інших військових формувань та військових підрозділів іноземних держав

Парламент схвалив президентський законопроект за основу і в цілому

Верховна рада у вівторок, 26 лютого, схвалила за основу і в цілому законопроект №10067 про допуск підрозділів Збройних сил іноземних держав на територію України. За закон проголосували 263 нардепи.

Підкреслимо, на фінансування витрат, пов'язаних з підготовкою і проведенням багатонаціональних навчань на території України та за її межами в 2019 році передбачено 40 млн 220,1 тис. гривень.

«Рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2019 році для участі у багатонаціональному навчанні з підготовки підрозділівЗбройних сил, українсько-американському навчанні «Репід Трайдент – 2019», українсько-американському навчанні «Сі Бриз – 2019», українсько-румунському навчанні «Ріверайн – 2019», багатонаціональному навчанні «Кленова Арка – 2019» та українсько-британському навчанні «Воріер Вотчер - 2019" схвалити», - сказано у тексті закону.

Документ набирає чинності з дня його опублікування.

Раніше повідомлялося, що українські силовики провели масштабні навчання до виборів. У навчаннях брали участь близько тисячі осіб - поліцейські, бійці Нацгвардії, співробітники ДСНС і курсанти університету внутрішніх справ.

Крім того, раніше стало відомо, що Британія збільшить військову присутність в Арктиці через агресію Росії.

Також Військово-морські сили США планують посилити присутність в Арктиці аби протистояти Росії та КНР.

До слова, Канада виділила кошти та впроваджує кілька проектів, що дозволять підвищити обороноздатність у Арктиці.

Минулого тижня в Естонії відбулися навчання винищувачів НАТО.

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