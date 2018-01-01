Компанії Volkswagen та Adidas заперечили роботу в анексованому Криму
- Сьогодні, 00:17
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Бренди Volkswagen та Adidas дотримуються санкцій щодо Криму
Німецькі компанії Volkswagen та Adidas заперечили заяви України про те, що їхні представництва працюють в анексованому Росією Криму.
Про це повідомляє DW, яке отримало відповідь компаній на свій запит.
«Звісно, бренди концерну Volkswagen дотримуються санкцій та виконують ухвалені рішення. Протилежні оцінки викликають у нас подив», — відповіли у Volkswagen.
У компанії Adidas написали подібні рядки: «Adidas в принципі дотримується чинного законодавства».
Раніше українське Міністерство з питань тимчасово окупованих територій заявило, що BMW, Toyota і Mercedes-Benz працюють в анексованому Кримув обхід санкцій.
До цього МінТОТ були виявлені факти здійснення незаконної діяльності компаніями DHL Express, Adidas та Puma.