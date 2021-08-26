Вчені отримали радіосигнали з сусідньої галактики. Хто їх відправляє?

До Землі надходять тисячі радіосигналів. Їх джерела невідомі, але у вчених є декілька версій

В науковому журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society опублікували дослідження, у якому розповідається про проєкт "Еволюційна карта Всесвіту". Його результати показали, що до Землі від Великої Магелланової Хмари надходять тисячі радіосигналів. Їхні джерела наразі невідомі. Але є припущення, повідомляє «Канал 24».

Велика Магелланова Хмара є карликовою галактикою і супутником Чумацького Шляху. Розташована вона на відстані близько 163 тисячі світлових років. Моделювання показують, що через 2,4 мільярда років вони зіллються в одну структуру.

На галактику спрямований потужний наземний телескоп ASKAP, розташований в Австралії. Він вивчає навколишній радіовсесвіт в рамках проєкту EMU.

Найімовірніше, усі ці сигнали – від тисяч найближчих зірок, наднових і далеких галактик. Усі ці дані допоможуть краще розуміти внутрішній устрій Хмари та еволюцію об'єктів у сусідній галактиці.

«Нове чітке і чутливе зображення показує тисячі радіоджерел, які ми ніколи раніше не бачили», – зазначили дослідники.

Як заявляють вчені, всі вони не обов'язково надходять з самої галактики. Це можуть бути також інші галактики в мільйонах або навіть мільярдах світлових років від великої Магелланової Хмари. Раніше ми могли бачити тільки надмасивні чорні діри в їх центрах, які можна виявити на всіх довжинах хвиль, особливо в радіо. Але тепер в астрономів є нові інструменти та матеріал для подальших досліджень.

«Ми бачимо всі види радіоджерел, від окремих молодих зірок до планетарних туманностей, що утворилися в результаті загибелі зірок. Об'єднання цих даних з попередніми спостереженнями за допомогою рентгенівських, оптичних та інфрачервоних телескопів дозволить нам досліджувати ці галактики надзвичайно детально», – заявили автори роботи.