Ілон Маск уточнив нову дату польоту Starship на Місяць

Нова висадка людини на Місяці може відбутися не в 2024 році, як заявлялося раніше, а навіть ще раніше. Про це заявив у Twitter глава компанії SpaceX Ілон Маск.

«NASA почала перераховувати SpaceX гроші за програмою висадки на Місяць. Я сподіваюся і вірю у швидку роботу команда SpaceX. Ілон Маск, ви чекаєте, що місячний Starship буде готовий до висадки людей у 2024 році (всупереч всім затримкам)?», – задався питанням користувач Everything Artemis.

«Можливо, раніше», – лаконічно відповів йому Маск.

NASA has started its @SpaceX lunar lander payments. Hopefully (and I trust) the SpaceX team will work fast. @elonmusk do you expect to have Lunar Starship ready to land humans in 2024 (despite other delays)? https://t.co/jWIl6Hhw20