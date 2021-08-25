Ілон Маск уточнив нову дату польоту Starship на Місяць

Нова висадка на єдиному супутнику нашої планети може трапитися ще раніше, аніж припускали

Нова висадка людини на Місяці може відбутися не в 2024 році, як заявлялося раніше, а навіть ще раніше. Про це заявив у Twitter глава компанії SpaceX Ілон Маск.

«NASA почала перераховувати SpaceX гроші за програмою висадки на Місяць. Я сподіваюся і вірю у швидку роботу команда SpaceX. Ілон Маск, ви чекаєте, що місячний Starship буде готовий до висадки людей у 2024 році (всупереч всім затримкам)?», – задався питанням користувач Everything Artemis.

«Можливо, раніше», – лаконічно відповів йому Маск.

NASA has started its @SpaceX lunar lander payments. Hopefully (and I trust) the SpaceX team will work fast. @elonmusk do you expect to have Lunar Starship ready to land humans in 2024 (despite other delays)? https://t.co/jWIl6Hhw20 — Everything Artemis (@artemis360_moon) August 15, 2021

Нагадаємо, що раніше цього року NASA вибрала Starship посадковим модулем для програми висадки людини на Місяці Artemis.

Як очікується, оновлена система HLS Starship приступить до льотних випробувань вже цієї осені.

Вибір американського аерокосмічного агентства викликав подив у Джеффа Безоса, який очолює іншу космічну компанію Blue Origin. Він намагався домогтися розірвання цього договору в судовому порядку і навіть запропонував $2 млрд в обмін на переукладання контракту з його компанією.

Додамо, що вчені з різних країн попереджають, що розвага для мільярдерів, яка набирає популярність, може виявитися шкідливим для планети. Дані декількох досліджень, присвячених впливу космічного туризму на атмосферу.

Космічний корабель New Shepard у вівторок, 21 липня, здійснив перший успішний комерційний політ у космос.

Політ New Shepard відбувся через дев’ять днів після того, як у космос вирушив 70-річний британський мільярдер Річард Бренсон Космоплан VSS Unity його компанії Virgin Galactic, піднявся на висоту понад 100 кілометрів, а потім – після кількох хвилин «зависання» успішно приземлився на Землю.

Перед польотом Бренсона Blue Origin заявила, що не вважає політ Virgin Galactic космічним: мовляв, для цього необхідно, щоб апарат піднявся на висоту понад 80 кілометрів. А втім, у США нижня космічна межа становить 80 кілометрів, тому Бренсон і ще п’ятеро членів екіпажу VSS Unity тепер офіційно вважаються астронавтами.

Польоти Virgin Galactic та Blue Origin свідчать про посилення зацікавленості в космічному туризмі. Окрім Бренсона й Безоса, активну роль у цій сфері грає мільярдер Ілон Маск. Його компанія SpaceX до кінця 2021 року має відправити на своєму кораблі Crew Dragon місію Inspiration4 – її оплатив мільярдер Джаред Айзекман.

Сам Маск, до речі, вже оголосив, що збирається вирушити в космос на кораблі VSS Unity Бренсона. А Virgin Galactic розігруватиме два квитки на один зі своїх наступних польотів – ці щасливці зможуть зекономити 250 тисяч гривень, які вже заплатили близько 600 людей, зокрема Джастін Бібер і Леонардо ДіКапріо.

Нагадаємо, компанія Безоса отримала ліцензію на польоти людей у космос