Компанія українця працюватиме зі SpaceX у межах програми «Артеміда»

Firefly Aerospace підписала контракт зі SpaceX на доставку місії NASA на Місяць

SpaceX доставить на Місяць модуль, розроблений компанією українського бізнесмена

Компанія українського бізнесмена Максима Полякова Firefly Aerospace заявила, що уклала контракт на співпрацю з компанією SpaceX в межах проєкту запуску на Місяць модуля Blue Ghost у 2023 році. Про це повідомляє пресслужба Firefly Aerospace.

Апарат Blue Ghost, розроблений компанією Firefly Aerospace, полетить на Місяць на ракеті Falcon 9, яку створила SpaceX. Модуль доставить вантаж для наукових цілей NASA та програми «Артеміда».

Завдяки високій продуктивності ракети-носія Falcon 9 апарат Blue Ghost зможе доставити більш як 150 кілограмів корисного навантаження на місячну поверхню, запевняють у Firefly Aerospace.

Корабель Blue Ghost названий на честь рідкісного світлячка Phausis reticulata. Він повинен приземлитися в Море Криз на Місяці.

Firefly отримала контракт NASA на доставку наукового обладнання на Місяць у лютому 2021 року.

«Артеміда» ㅡ космічна програма NASA. Її мета — «відправлення першої жінки та чергового чоловіка» на поверхню Місяця у 2024 році, а також створення там інфраструктури для подальшого відправлення астронавтів на Марс.

Програма діє у кооперації із приватними компаніями, такими як Firefly Aerospace, та космічними агентствами.

Нещодавно компанію Firefly Aerospace запросила NASA, щоб прийняти участь у розробці космічного «електропотяга». Детальніше про це – за посиланням.

Нагадаємо, попередній успішний вивід на низьку навколоземну орбіту 60 інтернет-супутників для розгортання глобальної мережі інтернет Starlink відбувся четвертого травня.

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