Українці вперше полетять на Місяць. Названо строки

Космічна компанія, заснована українцем, готує першу місію українських астронавтів на супутник Землі

На 2022 рік заплановано проведення першої української місії на Місяць. Її планує здійснити компанія Spacebit у співпраці з американськими партнерами, повідомляє «Укрінформ».

Spacebit — це приватна британська компанія, яка розробляє технологію космічної робототехніки для місячних та планетарних місій. Вона була заснована у 2014 році українцем Павлом Танасюком та фінансується особисто ним разом із кількома іншими приватними інвесторами.

Офіси компанії знаходяться в Україні, Великій Британії, США, Японії та Люксембурзі.

«Це дуже важлива подія. Ми сьогодні анонсуємо першу українську місію на Місяць», – сказав Танасюк.

В рамках місії на поверхню супутника Землі доставлять техніку для проведення наукових досліджень. Це будуть камери та радіаційні сенсори українського виробництва. Обладнання для місії виготовлять українські інженери, його протестують спеціалісти компанії спільно з Конструкторським бюро «Південне», Науково-виробничим підприємством «Меридіан» ім. Корольова, підприємствами «Екотест» та «ТитанЕра».

За попередніми оцінками, вартість місії буде коштувати компанії Spacebit та її партнерам з української сторони близько $1,5 млн. Як вважає Танасюк, космічна подорож дозволить Україні приєднатись до клубу привілейованих країн, які доставили вантаж на Місяць. Раніше подібне вдавалося лише трьом державам: США, Китаю та СРСР. Крім того, це відродить роль України як космічної держави на міжнародній арені та надасть старт для розвитку вітчизняних космічних проєктів у співдружності з державним сектором.

«Про цей проєкт дізнаються у всьому світі, адже Україна стане однією з небагатьох держав, яка змогла успішно доставити науковий вантаж на Місяць», — додав Танасюк.