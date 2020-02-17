Конфлікт у Ємені: сторони домовилися про обмін 1,4 тисячі полонених



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Подальші обміни мають намір обговорити в кінці березня

Сторони збройного конфлікту в Ємені домовилися про обмін 1,4 тисячі полонених з обох сторін.

Про це в неділю, 16 лютого, заявив глава національної делегації Мухаммед Абдель Салам, повідомляє Al Masirah.

Рішення провести обмін було досягнуто в рамках переговорів, які пройшли нещодавно в Йорданії під егідою ООН.

Салам зазначив, що звільнити планують «в тому числі саудівців і суданців».

Видання зазначає, що переговорний процес тривав в Йорданії сім днів.

Подальші обміни мають намір обговорити в кінці березня.

Збройний конфлікт у Ємені триває з березня 2014 року. Повстанці-хусити (воєнізоване шиїтське угрупування) протистоять міжнародній коаліції, яка підтримує вигнаного президента Абд Раббо Мансура Хаді. Столиця Ємену Сана знаходиться під контролем хуситів.