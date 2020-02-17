  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Конфлікт у Ємені: сторони домовилися про обмін 1,4 тисячі полонених

    • Розсилка
    Конфлікт у Ємені: сторони домовилися про обмін 1,4 тисячі полонених

    Подальші обміни мають намір обговорити в кінці березня

    Сторони збройного конфлікту в Ємені домовилися про обмін 1,4 тисячі полонених з обох сторін.

    Про це в неділю, 16 лютого, заявив глава національної делегації Мухаммед Абдель Салам, повідомляє Al Masirah.

    Рішення провести обмін було досягнуто в рамках переговорів, які пройшли нещодавно в Йорданії під егідою ООН.

    Салам зазначив, що звільнити планують «в тому числі саудівців і суданців».

    Видання зазначає, що переговорний процес тривав в Йорданії сім днів.

    Подальші обміни мають намір обговорити в кінці березня.

    Збройний конфлікт у Ємені триває з березня 2014 року. Повстанці-хусити (воєнізоване шиїтське угрупування) протистоять міжнародній коаліції, яка підтримує вигнаного президента Абд Раббо Мансура Хаді. Столиця Ємену Сана знаходиться під контролем хуситів.

    ООН столиця
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ