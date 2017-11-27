Конгрес народів Сирії, який підтримує Москва, можуть відкласти до лютого

Скликання конгресу народів Сирії, який би представляв всі етнічні групи країни, було ідеєю, яку активно підтримувала РФ

Засідання конгресу народів Сирії відклали на початок наступного року. Про це російське інформаційне агентство РИА-Новости повідомив інформоване дипломатичне джерело. За його словами відповідна підготовча робота ведеться, однак сам захід відбудеться не раніше січня 2018 року, а можливо і лютого. Скликання конгресу народів Сирії, який би



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Скликання конгресу народів Сирії, який би представляв всі етнічні групи країни, було ідеєю, яку активно підтримувала РФ

Засідання конгресу народів Сирії відклали на початок наступного року. Про це російське інформаційне агентство РИА-Новости повідомив інформоване дипломатичне джерело. За його словами відповідна підготовча робота ведеться, однак сам захід відбудеться не раніше січня 2018 року, а можливо і лютого.

Скликання конгресу народів Сирії, який би представляв всі етнічні групи країни, було ідеєю, яку активно підтримувала РФ. Місцем проведення даного заходу мало стати місто Сочі. Російське видання Коммерсантъ навіть називало можливим часом проведення конгресу початок грудня 2017 року, після того як через опозицію Туреччини щодо присутності курдів цей захід перенесли. Першопочатково конгрес планувався на 18 листопада.

Раніше повідомлялося, що делегація уряду Сирії, яка мала взяти участь в переговорах 28 листопада по врегулювання конфлікту в Женеві під егідою ООН, відклала свій від’їзд.