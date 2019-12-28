«Будуть страшні наслідки». В УПЦ МП попередили охочих забрати лаври



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За словами Антонія, «ті, хто вимагає перереєстрації лавр, займається захопленням їхніх храмів – це не ті люди, які ходять до храмів»

Держава свого часу надала Києво-Печерську лавру в безоплатне користування релігійній громаді УПЦ МП

Якщо переглядатиметься питання відносно лавр, якими нині користується УПЦ МП, то це призведе не просто до міжконфесійних протистоянь, а й до страшних наслідків у всьому українському суспільстві. Таку думку висловив в інтерв’ю «Главкому» керуючий справами УПЦ МП Антоній, коментуючи питання повернення державі Києво-Печерської та Почаївської лавр.

За словами Антонія, «ті, хто вимагає перереєстрації, займається захопленням їхніх храмів – це не ті люди, які ходять до храмів».

«Я знаю багато прикладів в Тернопільській області, на Рівненщині, де захопили храми. Вони порожні. А наші люди, які молилися, кожної неділі ходили до храму, тепер моляться в підвалах, гаражах, квартирах», - стверджує Антоній.

Керуючий справами Московської церкви в Україні говорить, що у Тернопільській області є приклади, коли представники паралельної структури (мається на увазі новоутворена Православна церква України – «Главком») приходили до наших людей і запрошували їх до храмів. «Мовляв, будемо ділити утримання храму тому, що в нас немає за що його утримувати. В таких випадках наші парафіяни будують новий храм», - сказав Антоній.

Взагалі, на думку керуючого справами УПЦ МП, «якщо ти одягнув рясу і носиш хрест, панагію, то не маєш права налаштовувати на агресію людей, які тебе слухають, тобі довіряють». «Стараємося, щоби наші священники відповідали церковним законам, церковним нормам», - запевняє Антоній.

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