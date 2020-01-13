Як нова влада призначає на державні посади «своїх людей»

Останнім часом, тема конкурсів на посади в держслужбі привертає все більше уваги

Мовою оригіналу

Одним из предвыборных кредо Владимира Зеленского была критика кумовства во власти. Он уверял, что приведет команду технократов. Вот только давние практики украинского политикума все же взяли власть над предвыборными обещаниями. На большинство ключевых государственных постов Владимир Зеленский назначал своих бизнес-партнеров, друзей детства, мужей одноклассниц и так далее.

Конкурсы на государственные посты откровенно профанизируются. Наибольший резонанс случился с аннулированием конкурсов на должности главы Госэтнополитики и религии и Госкино.

После того, как в финальный этап конкурса попала одна лишь директор международного Одесского кинофестиваля Юлия Сенькевич, ее не пропустили дальше. В итоге Нацагенство по вопросам госслужбы не смогло никого рекомендовать Кабмину. Конкурс отменили и запустили по новой. Профессиональное сообщество выступило с поддержкой Сенькевич, но она отказалась повторно подаваться на конкурс.

«Участие в повторном конкурсе – это признание правоты членов комиссии, состав которой не изменился и относительно которых мною подан судебный иск» – заявила Юлия.

В итоге конкурс проходит без нее.

Схожая ситуация наблюдается и в конкурсе на должность новосозданной Государственной службы по вопросам свободы совести и этнополитики. Там тоже, после того, как в финальный этап вышел «неудобный кандидат», конкурс был аннулирован и запущен по новой.

В отличие от Сенькевич, ни Андрей Юраш, ни Юрий Решетников, выбывшие на последнем этапе, не отказались от участия в повторном конкурсе. Однако в этот раз конкурс превратился в откровенный фарс. Все три этапа назначены на один день – на 9 января. То есть в один и тот же день кандидатам нужно пройти проверку знаний по законодательству, английскому языку и сдать тест на абстрактное мышление. Кстати, в первый раз, последний тест отсутствовал. Складывается ощущение, что перед организаторами конкурса стоит задача во чтобы то ни стало «завалить кандитатов», но при этом провести своего человека.

В СМИ уже была информация о том, что против кандидатуры Юраша выступил первый замглавы Офиса Президента Сергей Трофимов.

«Свои люди»

При внимательном анализе конкурсной процедуры можно заметить интересные детали. Документы, что на должность глав Госэтнополитики, что на главу Госкино принимались до 28 декабря. Тогда же были опубликованы списки кандидатов: 9 претендентов в Госкино, и 21 человек на Госэтнополитику. Однако уже в начале января дивным способом добавились еще 1 кандидатура в Госкино и 3 в Госэтнополитику. Пока непонятно, каким образом данные особы попали в конечный список кандидатов и нет ли в этом нарушения законодательства.

По данным наших источников, знакомых с ситуацией в ОП, именно на этих «добавленных» кандидатов и делается ставка в Офисе Президента. В Госкино команда Зеленского продвигает Ольгу Бесхмельницыну, а на Госэтнополитику – Елену Богдан.

Я не сильно разбираюсь в кино, но зато неплохо знаю, как обстоят дела в религиозной сфере. Я знаю Елену Богдан как социолога религии из Киево-Могилянской академии. Она не публичный человек, она не комментирует религиозные события Украины, позиционирует себя как ученый, которые занимается наукой, а не публичной деятельностью. Я не понимаю, какая у нее программа и чем она планирует заниматься, будучи главой Госэтнополитики.

Логически я могу понять, почему око государево пало на госпожу Богдан. Нет, не из-за фамилии, как многие могли бы подумать. Просто она одна из немногих украинских религиоведов, которая никак не комментировала тему Томоса и автокефалии. Ведь для определенных кругов в Офисе Президента, Андрей Юраш неприемлем потому что занимал должность во времена Порошенко, считается креатурой последнего и активно занимался вопросами автокефалии. Почти никто не вспоминает, что Юраша в госаппарат назначил тогдашний премьер Арсений Яценюк и это была как раз таки его креатура, а не «партнеров по коалиции». У Богдан, которая Елена, подобного анамнеза нет, поэтому она приемлема. Более того, по моим источникам в Минкульте, один известный представитель УПЦ (МП) «топал ножкой», говоря, что они примут любую кандидатуру на должность главы Госэтнополитики кроме Юраша. «Значит хорошие сапоги – нужно брать».

И кстати о «сапогах». Кандидатуру Юраша поддерживают большинство религиозных групп и организаций национальных меншинств. Т.е. получается, что власть пытается его недопустить в угоду УПЦ (МП), при том, что большинство конфессий он устраивает. Это явно не равноудаленность, которую пытаются представить в ОП в своем отношении к церквям. Это просто-таки фаворитизм одной церкви и выполнение условий (или если хотите «хотелок») исключительно одной конфессии, при игнорировании мнения большинства.

Вместо морали

В последнее время, тема конкурсов на должности в госслужбе привлекает все больше внимания. Причем связано это, в основном, с «факапами» власти. Конкурс на главу экспертной группы по коммуникациям в ОП открыли 8 января, а документы принимаются до 9 января. Конкурсы в ДБР проходят с 30 декабря по 3 января – самое время собирать документы, конечно же.

Нынешняя власть устраивает из конкурсов откровенное посмешище, включая в списки своих людей после закрытия подачи документов, устанавливая нереальные дедлайны, проводя все экзамены в один день или аннулируя нежелаемые результаты. Возникает вопрос – а зачем же выстраивать такие хитрые схемы? Не нравится система конкурсов? Так отмените ее, у вас же монобольшинство и свой Кабмин! Вы можете провести любое решение. Ах, да – от этого рейтинг не вырастет, а главная цель президента – чтобы ему аплодировали.

Но кроме таких абстрактных вещей как рейтинг, есть еще и вполне себе материальная сторона всего этого процесса. Дело в том, что вся эта волокита с конкурсами на госслужбу – это условие ЕС по реформированию государственного сектора. Под эти реформы Европа выделяет десятки миллионов евро (если быть точными, то 90 млн). Осенью зашел очередной транш на сумму 12 млн евро.

Как отмечает официальный представитель Европейского Союза в Украине Матти Маасикас, этот транш выделен за внедрение «более конкурентных и прозрачных процедур отбора государственных служащих». Общий грант рассчитан на 5 лет, с 2016 по 2021 гг. Если власть продемонстрирует следование реформе, что подразумевает «прозрачность процедур», то мы получим еще по 20 млн евро в 2020 и 2021 гг. Однако, если в итоге на конкурсах в Госкино и Госэтнополитики победу получат креатуры Банковой, которые появились в списках кандидатов уже после завершения приема документов, то власть может попасть в очередной «факап» с потерей 40 млн евро бюджетных поступлений.

Как любит говорить действующий президент: «Думай.Те!».

Джерело: Лівий берег

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»