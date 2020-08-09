Біля посольства Білорусі у Києві утворилася черга з тих, хто бажає проголосувати на виборах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Біля посольства Білорусі в Києві утворилася черга з громадян, які хочуть взяти участь у виборах президента Фото: TUT.by

Тисячі білорусів прагнуть скористатися своїм правом голосу на президентських виборах

Біля посольства Білорусі в Києві з ранку утворилася черга з тих, хто бажає проголосувати на виборах президента. Відкриття ділянки очікували близько 30 людей. Про це повідомляє TUT.by.

Зазначається, що для білорусів, що проживають за кордоном, відкриті 44 виборчі дільниці. Офіційно за межами Білорусі зафіксовано 5319 виборців. На базі посольств і консульств створено 44 виборчі комісії.

Як повідомляв телеканал «Белсат», величезна черга з тих, хто хоче взяти участь у президентських виборах утворилася також у Варшаві, де люди займали чергу з ночі.

Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі основний день голосування на президентських виборах. Напередодні глава ЦВК Білорусі Лідія Єрмошина повідомила, що 41,7% виборців вже скористалися своїм правом голосу достроково.

9 серпня на всій території Білорусі спостерігаються перебої у роботі інтернету. Видання «Медіазона», телеканал «Белсат», опозиційний телеграм-канал Nexta повідомляють про проблеми з користуванням зокрема соцмереж, які спостерігаються у користувачі різних інтернет-провайдерів.

На в’їздах і виїздах з Мінська з’явилися блокпости. Про це повідомили ведучі виборчого марафону телеканалу «Белсат» у прямому ефірі. «Є перекритими 2 з 4 смуг руху на в’їзд і виїзд з Мінська. На блокпостах стоять автоматники», передає «Белсат.

Як повідомляв «Главком», напередодні виборів президента Білорусі в Мінську з'явилася військова техніка. У місті зафіксували колони бронетранспортерів. Також у Мінську затримали начальника штабу кандидатки у президенти Білорусі Світлани Тихановської Марію Мороз. А сама Тихановська напередодні покинула свою квартиру в цілях безепеки.

Раніше повідомлялося, що на фоні президентських виборів, Білорусь розпочала термінову мобілізацію. Призивають на службу чоловіків у віці до 35 років, які раніше проходили службу в лавах Збройних сил. Примітно, що вони повинні з'явитися в пункти збору 10 серпня, тобто на наступний день після голосування на президентських виборах.