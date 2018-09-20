Конституція Пилипа Орлика передбачала відновлення юрисдикції Вселенського патріархату над Україною, – Константинополь



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Фото: прес-служба президента Архієпископ Тельміський Іов під час перебування в Україні зустрічався з президентом Петром Порошенком

Конституція Пилипа Орлика і Війська Запорізького стала своєрідним заповітом прийдешнім поколінням повернути Київську митрополії під юрисдикцію Вселенського патріархату

Відновлення сучасною Україною діалогу з Вселенським патріархатом можна трактувати як виконання заповіту, викладеного у Конституції Пилипа Орлика від 1710 року. На це в інтерв’ю «Главкому» звернув увагу представник Вселенського патріархату при Всесвітній раді церков у Женеві архієпископ Тельміський Іов (Геча).

«Дуже цікавим і цінним є історичний документ, відомий як перша українська Конституція від 5 квітня 1710 року. Це був своєрідний конституційний пакт між новообраним після смерті Мазепи гетьманом Пилипом Орликом і всім Військом Запорізьким. Так от у першому параграфі цієї першої української Конституції були прописані зобов’язання відновити над Київською митрополією юрисдикцію Вселенського патріархату та звання Київських митрополитів як Екзархів Вселенських патріархів», - сказав він.

«Теперішній новообраний Гетьман, коли Господь Бог, кріпкий і сильний у брані, пособить… звільнити Вітчизну нашу, Малу Русь, від невільницького ярма московського, має і повинен буде насамперед піклуватися і кріпко стояти, аби жодне іновір'я в Малую Русь, вітчизну нашу, не від кого не було впроваджено… аби єдина віра православна східного сповідання, під послушенством Святішого Апостольського Престолу Константинопольського, навічно утверджена була... А для ще більшої ваги первоначального в Малій Русі престолу митрополичого Київського та для зручнішого справами духовними управління, має той же Ясновельможний Гетьман після визволення Вітчизни від іга московського, справити у столиці Апостольській Константинопольській, Екзаршеську первісну владу, щоб через неї відновились спадковість та послушенство синівське до помянутого Апостольського Константинопольського Престолу, від якого проповіддю Євангельською в вірі святій вселенській просвічена та зміцнена биті удостоїлася», - процитував архієпископ Тельміський Іов зміст документу.

Зважаючи на цей документ, константинопольський ієрарх не бачить нічого дивного у зусиллях президентів незалежної України відновити діалог з Вселенським патріархатом.

Як стало відомо, архієпископ Тельміський Іов (Геча) заявив, що Москва використовує Російську православну церкву в якості засобу для збереження свого політичного впливу в Україні.

Архієпископ Іов (Геча) - доктор богослов'я, професор Інституту вищих досліджень в галузі православного богослов'я при Православному центрі Вселенського патріархату в Шамбезі (Швейцарія) і Паризького католицького університету (Франція), постійний представник Вселенського патріархату при Всесвітній раді церков у Женеві, співголова Об'єднаної міжнародної комісії з богословського діалогу між Православною та Римо-Католицькою церквами. З благословення Вселенського патріарха Варфоломія був одним із головних спікерів Святого і Великого Собору Православної Церкви на Криті 19-26 червня 2016 року. Володіє англійською, французькою, грецькою, українською, російською та італійською мовами. Глибоко знається на українській церковній історії. Докторську дисертацію захистив на тему «Літургійна реформа митрополита Киприяна Київського (1330 — 1406 рр.)».